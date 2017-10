Achraf: "Cada minuto que juegue con el Real Madrid seguiré creciendo"

Google Plus

Achraf.Foto :Dani Mullor(VAVEL)

El joven madridista se ha ganado la confianza de Zidane y es su segundo partido con la camiseta blanca. El pasado domingo frente al Getafe hizo un partido sensacional, bien trabajado y poco a poco va mejorando su juego. Es un jugador con mucho potencial y lo está demostrando en las oportunidades que tiene.

Tuvo su primera oportunidad la jornada anterior al parón de selecciones debutando con el Real Madrid frente al RCD Espanyol y no defraudó al técnico francés, que ante la baja indefinida de Carvajal (el lateral madridista se encuentra bien pero necesita al menos dos semanas más de recuperación para estar al 100% y no correr ningún riesgo ya que los temas del corazón son delicados), se ha visto en la obligación de buscar en su plantilla a un sustituto de garantías. Achraf está haciendo una gran labor los minutos que tiene oportunidad de jugar y a pesar de su juventud muestra una gran seriedad en los encuentros que disputa.

El propio Zinedine Zidane afirmaba en rueda de prensa: "Se ha visto que Achraf tiene muchas posibilidades ofensivas, físicamente trabaja muchísimo". El trabajo que viene realizando el jugador no ha pasado desapercibido para el míster que tiene confianza plena en él y está muy satisfecho. El marroquí está aprovechando su momento lo máximo posible, por desgracia no es a causa de una buena noticia sino al contrario y aunque es cierto que está contento por jugar, desea que su compañero se recupere completamente lo antes posible y así lo comentaba en sus declaraciones a la prensa: "Ojalá Dani se recupere cuanto antes, él siempre me ha dado consejos para mejorar. Es muy bueno, como jugador y sobre todo como persona. Cada minuto que juegue con ellos iré creciendo".

En la concentración con su selección y posteriores encuentros hubo un tema polémico del que habló sin ningún problema: "El que haya visto el Marruecos-Gabón no puede hablar de zumos de naranja en mal estado".