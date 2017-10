Fernando Llorente se enfrenta al Real Madrid, club en el que siempre deseó jugar

Fernando Llorente en un acto publicitario:Foto:Dani Mullor(VAVEL)

Fernando Llorente se enfrentará a su club favorito, el Real Madrid. Por todos es sabido el interés del jugador por vestir la camiseta blanca que en varias ocasiones ha estado apunto de recalar en el club blanco, pero el fichaje no ha llegado a producirse.

Sus palabras recientes acerca de ello fueron las siguientes:"A cualquier jugador le encantaría jugar en uno de los mejores equipos del mundo. Yo he tenido la suerte de jugar en el Athletic y en la Juventus. Ojalá pueda conseguir títulos con el Tottenham".

El jugador del Tottenham estuvo en el larguero la semana pasada analizando el partido y contó también cómo fue su llegada al club inglés: "Este año he vuelto a un gran equipo como el Tottenham. Estuve hablando con Antonio Conte , pero no se pusieron de acuerdo con el Swansea City. Son cosas del fútbol. Entonces me llamó Pochettino y me encantó el proyecto que me ofrecieron. Aquí estoy muy contento".

Llorente se había enfrentado en varias ocasiones a Pochettino en la Liga española , sin embargo no lo conocía personalmente, sobre el míster y su compañero Kane también habló: "A pesar de haberme enfrentado a él varias veces, me ha sorprendido Pochettino. Es un tipo diez. Harry Kane también, es increíble cómo define de cara a portería. Es un jugador muy completo".

El jugador español siempre ha dicho que el Santiago Bernabéu es uno de los estadios en los que más le gusta jugar y que valora positivamente el cariño de la afición madridista. Los seguidores blancos apoyan a Fernando Llorente cada vez que visita el estadio blanco y éste afirmó que:"Siempre es maravilloso volver al Bernabéu, es un coliseo. Es uno de los mejores campos y donde te pone más jugar,me encanta jugar allí".

Concluyó diciendo que después de lo que ha conseguido estos años el Real Madrid y que con tres Champions en cuatro temporadas, es el club que está siendo superior al resto.