Al Bernabéu siempre se vuelve

Google Plus

Mauricio Pochettino vuelve al Santiago Bernabéu | Foto: Perico Dominguez

Suele ser habitual el deseo de volver a un lugar histórico en el que un buen día se tuvo la suerte de estar, de poder revivir tan siquiera un segundo la sensación que produjo haber luchado en un lugar donde se han librado las mayores batallas de la historia, como en un Coliseo en el que las paredes aún retumban el rugido de las bestias y nos recuerdan el sollozo de la derrota y el bravío de la victoria. Se trata, damas y caballeros, del Coliseo Santiago Bernabéu. Un lugar histórico sobre el que, el próximo martes, volverán a poner sus pies viejos conocidos que saben perfectamente cuál es el nivel de exigencia necesario y lo cara que se vende la victoria en aquel lugar.



Y como no podía ser de otra forma, vuelven para dar el espectáculo futbolístico del que se caracteriza el Santiago Bernabéu cuando se viste para preparar una nueva llegada de la Champions. En el bando madridista, es Luka Modric el que vuelve a encontrarse con el Tottenham Hotspur, en este caso el croata fue en su día jugador del conjunto inglés desde la temporada 2008/2009 hasta la temporada 2011/2012, durante ese tiempo, Luka Modric jugó dos partidos contra el Real Madrid en los cuartos de final de la Champions en la temporada 2010/2011, en la que se consiguió el pase a semifinales del equipo blanco con un global de 5-0; desde entonces el Tottenham se ha fortalecido en gran medida destacando la presencia de Harry Kane, pero Modric no es el único que verá caras conocidas, al Santigao Bernabéu regresarán viejos rivales, y en particular regresa Mauricio Pochettino.



El ahora entrenador del conjunto londinense ha cosechado un muy buen arranque en la presente edición de la máxima competición europea en tierras británicas, habiendo conseguido la victoria en los dos encuentros disputados hasta el momento, manteniéndose con los mismos puntos que el Real Madrid en la fase de grupos, siendo su máxima ambición conseguir llevarse los tres puntos y dar un golpe sobre la mesa delante de toda Europa. Pero para conseguir eso, nadie mejor que el sheriff de Murphy para ser consciente de que algo debe cambiar con respecto a sus últimos enfrentamientos contra el equipo blanco.

Antecedentes pericos

Fue en el año 2008 cuando Pochettino, dos años después de que colgase las botas como jugador, consiguió su carnet de entrenador, el cual le permitió iniciar su carrera en el equipo femenino del RCD Espanyol como tercer entrenador; pero no sería hasta principios de 2009 cuando se erigió como primer entrenador del primer equipo en el conjunto blanquiazul. Desde ese momento, hasta inicios de 2012, Mauricio Pochettino logró escribir su nombre en la historia del equipo de Cornellá, convirtiéndose en el cuarto entrenador que más partidos disputó en toda la historia del club, pero a pesar de sus grandes estadísticas, a Pochettino aún le queda una espina clavada en su expediente cuando en el lugar del rival se trata del Real Madrid.



Durante todo su periodo como entrenador en la liga española, el entrenador argentino no consiguió vencer al conjunto blanco en ninguno de los siete partidos que disputó, lo que convierte el encuentro del próximo martes en un duelo en el que no sólo habrá tres puntos en juego.

"El Real Madrid es el mejor equipo del mundo"

A pesar de los hechos mencionados, Mauricio no se siente intimidado por el Real Madrid, quiere plantear un partido ofensivo en el que su equipo se muestre valiente y que arriesgue en el Santiago Bernabéu, que salga sin miedo y sin complejos, porque las consecuencias que puede tener para su equipo en ese último caso siempre son negativas y más todavía si tienen delante al "mejor equipo del mundo", según sus propias palabras. Por último, Mauricio Pochettino dedicó unas palabras frente a los medios de comunicación al técnico francés del Real Madrid, declarando que siente una "cierta debilidad" por Zinedine Zidane.

Llorente y Arderweireld se unen al reencuentro

Si bien es sabido que en el encuentro del próximo martes entre el Real Madrid y el Tottenham Hotspur no solo encontraremos buen fútbol, no dejará indiferentes además los reencuentros de viejos conocidos como Fernando Llorente y Toby Ardelweireld. Ambos jugadores tienen algo en común: ya saben lo que es enfrentarse al gigante de Europa.



Cada uno tuvo su experiencia en equipos distintos y en épocas distintas: Fernando Llorente debutó con el Athletic de Bilbao a inicios de 2005 de la mano de Ernesto Valverde (hoy entrenador del F.C. Barcelona) y desde ese momento estuvo disputando encuentros en la liga española hasta julio de 2013, cuando fue traspasado al Juventus de Turín. Durante sus nueve temporadas en el Athletic, Llorente anotó 118 goles, convirtiéndose en el decimoquinto máximo goleador de la historia del club rojiblanco. En su etapa como jugador juventino, se enfrentó al conjunto madridista en cuatro ocasiones (fase de grupos en la temporada 2013/2014 y en semifinales en la temporada 2014/2015) en las que anotó dos goles. Posteriormente, en verano de 2015, regresó a La Liga BBVA fichando por el Sevilla F.C., en aquella temporada 2015/2016 fue capaz de anotar otro gol al Real Madrid en la victoria del Sevilla por 3-1 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.



Por otra parte el ex jugador colchonero, Toby Ardelweireld, fue fichado en la temporada 2013/2014 por el Atlético de Madrid, en el que consiguió el título de liga y de la Supercopa de España. Durante ese periodo, Ardeweireld jugó partidos clave ante el Real Madrid, como la mismísima final de la Champions en Lisboa (con resultado de 4-1 para el vigente campeón de Europa) en la que jugó saliendo desde el banquillo, llegando a formar parte de la historia en imágenes del Real Madrid, intentando evitar sin éxito el segundo gol obra de Gareth Bale, el cual significó el tanto decisivo que otorgó una nueva Copa de Europa al equipo merengue. Sin ninguna duda, será un reencuentro bastante emotivo para ambos bandos, que hacen traer a la memoria el guión tan especial que siempre tiene la mayor competición europea en la que el Real Madrid ha sabido ser el protagonista.