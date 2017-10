Los convocados por Guti para la Youth League | Foto: UEFA

Por la tercera fecha de la fase de grupos de la UEFA Youth League, el Juvenil A del Real Madrid CF recibirá al Tottenham Hotspur. El partido se llevará a cabo este martes 17 de octubre a las 18.00 horas (con la transmisión televisiva de beIN Sports) en el estadio Alfredo Di Stéfano.

El entrenador Guti ya dio la lista de convocados para este encuentro, el cual empezará a determinar cuáles son los equipos que se encaminan a la siguiente fase del torneo.

Los convocados por el ex jugador del Real Madrid son los porteros Adrián y Darío; los defensas Benja, Zabarte, López, Fidalgo, Fran, Álex y De la Fuente; los centrocampistas More, Vacas, Martín, Óscar, Alberto, Joaquín y Baeza; y los delanteros Pablo y Dani Gómez.

En este Grupo H de la Youth League las cosas están muy parejas ya que los cuatro equipos suman tres puntos al haber ganado y perdido los dos partidos previos a este. Por la diferencia de gol, el Real Madrid se encuentra puntero con +8, lo siguen los Spurs ingleses con +3, el Borussia Dortmund alemán con -2 y el APOEL chipriota con -9. En este grupo, a las 15.00 (hora local) jugarán el Dortmund contra el APOEL.

Así se definirá la tercera fecha

Durante esta jornada de martes, los demás partidos a jugarse serán los siguientes: a las 13.00 (hora local) y Maribor vs. Liverpool (Grupo E); a las 15.00 Feyenoord vs. Shakhtar Donetsk (Grupo F) y Leipzig vs. Porto (Grupo G); a las 16.00 Monaco vs. Besiktas (Grupo G) y Manchester City vs. Napoli (Grupo F).

El día miércoles, se cerrará esta jornada tres de la Fase de Grupos de la siguiente manera: a las 12.00 (hora local), Qarabag vs. Atlético de Madrid (Grupo C); a las 13.00 CSKA Moscú vs. Basel (Grupo A); a las 14.00 Benfica vs. Manchester United (Grupo A) y Chelsea vs. Roma (Grupo C); a las 16.00 Juventus vs. Sporting CP (Grupo D), Anderlecht vs. Paris Saint-Germain (Grupo B) y Bayern Munich vs. Celtic (Grupo B).