Achraf: "Estoy muy contento por la confianza del míster"

Foto: Dani Mullor (VAVEL)

El futbolista hispano-marroquí debutó en la noche de ayer en la Champions League ante el Tottenham en el Santiago Bernabéu, sustituyendo al lesionado Dani Carvajal. El lateral derecho con tan solo 18 años apunta maneras. Achraf nunca defrauda y ayer fue una noche más las que le dio razones a su técnico para devolverle la confianza depositada. El internacional marroquí salió en el once titular y realizó una gran actuación dejando sorprendido al Bernabéu con su calidad y ganándose con creces al público. "Estoy muy feliz por jugar en una de las competiciones que todo jugador quiere jugar, estoy muy contento por la confianza del míster", admitía el jugador merengue.

El Real Madrid no consiguió pasar del empate a uno contra el Tottenham en casa: "Esperábamos ganar, hemos tenido ocasiones y esperemos que en los próximos partidos entre el balón", comentaba Achraf sobre el resultado.

"Sabíamos que el Tottenham era un buen equipo, con buenos jugadores, y hoy lo ha demostrado. Hemos plantado cara y hemos estado muy bien", confesaba el 'dorsal 19' madridista sobre el rival inglés.

Además, Achraf hizo un análisis del encuentro donde aseguró: "Hemos dominado el partido de principio a fin, pero las ocasiones no han querido entrar hoy. Estoy seguro de que en el futuro nos entrarán."

El Real Madrid visitará en la vuelta de la Liga de Campeones al Tottenham en Wembley el próximo uno de noviembre con el objetivo de llevarse la victoria y optar a la primera plaza en la clasificación: "Sabemos que ahí va a ser otra final y esperemos sacar los tres puntos y ser líderes de grupo", declaraba el canterano.

Sobre la oportunidad que le ha dado el técnico galo ante el Tottenham, el lateral dijo: "Hay que trabajar cada día y, sobre todo, es importante la confianza que me da el míster y los compañeros, que me ayudan cada día y en cada partido."

"No me ha dicho nada, yo he estado trabajando toda la semana y hoy me ha dado la sorpresa, y estoy muy contento", concluyó.