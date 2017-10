Florentino Pérez: “Es imposible estar todas las semanas al máximo nivel” | Foto: Daniel Nieto (VAVEL.com)

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid CF, manifestó sus palabras con los medios de prensa sobre todas las novedades de su equipo y también informó sobre el estado de algunos de sus jugadores.

Empezando a repasar el comienzo de esta nueva temporada del Real Madrid, el presidente destacó: "Quizá nos hemos centrado mucho en ganar las dos Eurocopas. Y te relajas un poco y viene un equipo y te gana en el Bernabéu. A nadie le gusta eso, pero es imposible estar todas las semanas, jugando miércoles y domingo, al máximo nivel. Y quizás te relajas con los que te crees que son más fáciles, y son los que te complican la vida. Como pasa siempre".

Por su parte, sobre Zinedine Zidane, Florentino no dudó en apoyar al técnico que ya ha conseguido siete títulos en su poco tiempo en el club: "Poner de entrenador a Zinedine Zidane transformó el futuro del Real Madrid. Igual que por esas cosas del fútbol a veces un entrenador no cuaja, Zinedine Zidane ha sido una cosa espectacular. Hoy nadie duda de que es el mejor entrenador del mundo".

Asensio y Bale, a la espera de mucho más

En esta actualidad deportiva del conjunto merengue, los aficionados madridistas se han hecho eco de la falta de mejor rendimiento de jugadores como Marco Asensio o Gareth Bale. Sobre el español, Pérez declaró: "Para formar parte de este club, desde el presidente hasta el jugador más joven, hay que acostumbrarse. Sobre todo la presión mediática. Pero en definitiva creo que no. Tiene 21 años, ha pasado por las etapas que tenía que pasar, mejora día a día y le puedo asegurar que estamos ante uno de los grandes del futuro".

Asimismo, del galés priorizó que debe asegurarse volver de la mejor manera posibles: "Está un poquito desesperado, pero tiene todavía una gran moral. Veremos al gran Gareth. Nos ha ayudado mucho, tampoco lo olvidemos ahora".

Por otro lado, alejando los rumores de problemas con Cristiano Ronaldo, el presidente apoyó sus complicaciones con Hacienda asegurando que el portugués saldrá sin ninguna duda: "Ronaldo está tranquilo, porque es una persona con una fijación: su profesión. Lo demás... Él tiene la conciencia tranquila de que no ha hecho nada ni ocultado nada, luego por tanto se dedica en cuerpo y alma a seguir ganando Balones de Oro y premios The Best".

Actualidad deportiva y nacional

Hablando de todo lo sucedido fuera del campo de juego, Florentino Pérez no dudó en destacar el buen trabajo que está haciendo su dirección deportiva: "Tenemos una dirección deportiva, que la dirige José Ángel Sánchez. Lo dijimos cuando se fue Jorge Valdano y fusionamos la dirección deportiva con la dirección general. El director deportivo se llama José Ángel Sánchez y tengo que decirle que es el mejor".

Además, agregando acerca del fútbol femenino que se espera del Real Madrid, el presidente agregó: "Estamos trabajando en el fútbol femenino desde el punto de vista de la formación. Lo que no vamos a hacer es abrir ahora un club femenino y traer una jugadora de Brasil, otra de EEUU, etc. Creemos que debemos empezar desde abajo y desde la formación".

A nivel de país y cómo afecta a lo deportivo, Pérez informó: "No contemplo ni una España sin Cataluña ni una Liga sin el Barça". Continuando su palabras sobre el Seleccionado Nacional de España, Florentino añadió: "Creo que a la selección deben ir todos los jugadores que sientan la selección y que estén unidos y que creen buen ambiente".

El arbitraje, en la mira de todos

Los árbitros siempre se encuentran en el ojo de la tormenta para bien o para mal de todos los equipos, las dirigencias, los jugadores y los aficionados. Florentino sabe que es un tema del cual no debe hablar demasiado: "Yo no he criticado a los árbitros, jamás he criticado a un árbitro ni a un rival. Lo que digo es que este es un buen momento, tal como está ahora la Federación, que va a tener un nuevo impulso para mejorar el tema arbitral. Porque es verdad que tenemos en España los mejores jugadores, los mejores equipos, la mejor Liga. Pues los árbitros tienen que estar también a la altura".

Mercado de pases expectante

El Real Madrid CF ha realizado incorporaciones de jóvenes con mucho futuro pensando no sólo en el presente sino ya planificando lo que vendrá en los próximos años. Otros clubes, con mucho apoyo económico, han podido adquirir “mega estrellas” pero por muchísimo dinero: "Es verdad que veo un momento, unos por derechos televisivos y otros por propietarios que ponen todo el dinero que quieren, en el que tenemos que retocar nuestro modelo. Creo mucho en el mundo digital. Y en seguir trabajando de manera que podamos seguir siendo líderes, a pesar de todas estas alteraciones que se están produciendo y a las que el club debe dar respuesta".