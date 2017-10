Google Plus

Marcelo: “Ganamos un punto ante el Tottenham” | Foto: Daniel Nieto (VAVEL.com)

El lateral izquierdo sudamericano, Marcelo, prestó declaración con los medios de comunicación presentes luego de la paridad del Real Madrid CF ante el Tottenham Hotspur por 1-1.

Con enojo por no poder haber sumado de a tres, el brasileño sabe que tuvieron oportunidades clara para poder sacar mayores diferencias: "Hemos creado más ocasiones que ellos. El resultado ha sido malo para el Madrid porque no hemos ganado".

Sin embargo, Marcelo sabe lo necesario que es volver al ritmo victorioso: "Tenemos que ganar todos los partidos, no sólo fuera, sino en casa. No sé qué pasa, pero hemos intentado ganar el partido. No hemos corrido como tontos". Añadiendo a este tema, el zurdo comentó sobre lo errado por Karim Benzema: "Son cosas que pasan, los delanteros unos días fallan, otros aciertan. Estará triste porque no ha marcado".

Cuando se le preguntó si el conjunto de Zinedine Zidane había perdido dos puntos o ganado uno en el empate, el lateral sentenció: "En mi opinión gana porque el partido fue duro. Desgaste físico muy grande, ellos han sabido leer el partido. Su portero ha hecho grandes paradas".

Con los buenos partidos realizados tanto por Keylor Navas al atajar varios mano a mano y con un Cristiano Ronaldo siempre determinante para su equipo, Marcelo no quiso definirlos como los mejores del partido: “Dí tú sí han sido los mejores. No me toca decir eso ¿Por qué tengo que decirte que son los mejores? Para mí entran 11 al campo".

Para finalizar sobre lo ocurrido durante este choque por Champions, el nacido en Río de Janeiro opinó con evasivas con respecto al planteamiento dentro del campo de juego por el argentino Mauricio Pochettino: "No tengo que ser yo quien lo diga si es bueno. Mal resultado para el Madrid. No estoy a la defensiva. Estoy para responder todo. No falto el respeto. Hemos creado más ocasiones que ellos. Aunque ellos defienden mejor".

Pochettino junto a Zidane | Foto: Daniel Nieto (VAVEL.com)

Querella en la Fiscalía

Marcelo también habló sobre la querella que está sufriendo en la Fiscalía y así respondió: "No he hablado de ello con mis compañeros. Lo único que puedo decir es que he hablado con mis abogados, están en ello y espero que se solucione los antes posible".