Exness, nuevo patrocinador del Real Madrid

Presentación del acuerdo de patrocinio entre Real Madrid y Exness | Foto: www.realmadrid.com

El Real Madrid y Exness tenían una cita hoy en el palco del estadio Santiago Bernabéu. Hasta allí se han desplazado Emilio Butrageño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid C.F.; Igor Rudi, director de Marketing de Exness y cuatro integrantes de la primera plantilla de fútbol: Jesús Vallejo, Toni Kroos, Karim Benzema y Achraf Hakimi.

Exness ha llegado a un acuerdo con el club blanco como nuevo patrocinador por tres años. Esta compañía es pionera en operaciones forex (mercado de divisas).

El acto tenía lugar a las 13:30 horas, siendo Emilio Butragueño el encargado de abrirlo con estas palabras: “El Real Madrid tiene 115 años de historia y ahora estamos disfrutando de una etapa de éxitos que acrecenta un palmarés que hace de este club un referente del deporte mundial. Pero los madridistas estamos orgullosos de esta institución. No sólo por nuestros logros ya cumplidos, si no también por lo que representa nuestro escudo. Hemos llegado hasta aquí gracias a nuestros valores, espíritu de equipo, respeto al adversario y afán de superación para combatir todas nuestras adversidades. Un Real Madrid que no se rinde, que sigue buscando la excelencia y afronta cada desafío con la voluntad de seguir alimentando este mito que es el madridismo. Por eso, es tan importante elegir muy bien a nuestros socios en un camino que nos debe seguir conduciendo al éxito“.

Prosiguió el Buitre: "Nuestras alianzas tienen que ser con los mejores, por eso estamos muy satisfechos de presentar hoy a Exness como uno de los más firmes aliados del Real Madrid. Una firma líder en su sector con la que compartimos nuestra búsqueda de la excelencia. Iniciamos aquí un camino de tres años, aunque nuestro deseo es que esta alianza sea para recorrer un camino aún más largo. Nuestro agradecimiento a nuestro equipo de profesionales que han trabajado para que este acuerdo se pueda presentar hoy. Muchas gracias por vuestra confianza y por elegir al Real Madrid en un camino común hacia el liderazgo.”

A continuación tomó la palabra Igor Rudi para concluir la presentación: “Exness está muy contento de firmar un acuerdo de patrocinio con el Real Madrid. Doy las gracias a todos los que han hecho posible este acuerdo. El Real Madrid es un ejemplo de liderazgo y excelencia y supone una de las mejores oportunidades de avance para nuestra compañía.”