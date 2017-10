La falta de gol de los delanteros

Ronaldo se lamenta de una de las ocasiones falladas ante el Tottenham. | Daniel Nieto (VAVEL)

Los delanteros del Real Madrid no están en su mejor momento y es algo que el equipo está notando, ya son muchos partidos esta temporada en el que los blancos fallan muchas ocasiones que al final acaban influyendo en los resultados y que provocan que el equipo se deje puntos, y es que se está echando en falta los goles de jugadores como Morata o James o incluso de Mariano.

Porque es una evidencia negar que con la salida de estos jugadores el equipo ha perdido gol, y aunque los refuerzos en la defensa y el centro del campo han sido muy positivos, no se puede decir lo mismo de la delantera, en dónde el único encargado de suplir a Benzema y Cristiano es el canterano Borja Mayoral que ha vuelto cedido tras su paso por el Wolfsburgo, y la verdad es que el de Parla no tuvo un paso muy satisfactorio por el equipo alemán, en donde le costó mucho jugar y apenas contó con minutos, lo que hace que no cuente, al menos a principio de temporada, con la confianza tanto de Zidane como de la afición, de hecho ya son muchos los partidos en los que el delantero a pesar de ser la única alternativa “pura” arriba, se ha quedado fuera de la convocatoria.

Bale se lamenta, tras una acción en el partido frente al Betis | Daniel Nieto (VAVEL)

La opción por la que ha apostado el Madrid con las marchas de estos tres futbolistas es darle muchos más minutos tanto a Asensio como a la “BBC”, pero de momento no está dando los resultados esperados, el mallorquín lleva ya dos meses sin marcar, desde aquel doblete al Valencia en la segunda jornada de Liga en donde se echó el equipo a la espalda, pero es que tampoco se le puede pedir solo a Marco los goles de jugadores como Morata o James, porque no deja de ser un chaval de 21 años, y cuanta más presión (por encima de la necesaria), se le ponga, peor para su progresión. Benzema y Bale que deberían asumir más protagonismo en el ataque con respecto al año pasado tampoco están respondiendo, y es que el francés lleva ya desde la temporada anterior dando un nivel de cara a puerta muy por debajo del esperado, por su parte Gareth Bale sigue con los continuos problemas de lesiones que no nos dejan ver su mejor versión, y es que el galés cuando por fin parecía que estaba recuperando su nivel, tras la lesión del año pasado que lo tuvo apartado más de tres meses, se ha vuelto a romper para dos o tres semanas, y de esta forma es muy difícil coger ritmo de competición y dar el nivel que se espera de un jugador de su talento. Todo esto nos deja a Ronaldo como el único hombre gol del equipo y no puede ser que un equipo cómo el Rea Madrid tenga un solo jugador determinante de cara a portería, por lo que o Bale y Benzema se ponen las pilas, o no sería mala opción buscar en el mercado de invierno un jugador que pueda cumplir con el rol de Morata y James el año pasado, que fueron claves para la consecución del título de Liga.