Google Plus

Keylor Navas, el mejor para los internautas frente al Tottenham. Fuente: Daniel Nieto (VAVEL)

Martes de Champions en el Santiago Bernabéu que dejó con sabor agridulce a Zidane, a la plantilla y a la afición. El Real Madrid empezó la temporada como un tiro con la consecución de dos títulos: la Supercopa de Europa frente al Manchester United y la Supercopa de España frente al Barça, en dos partidos en los que los blancos fueron muy superiores. Pero el mal inicio liguero y las dificultades en casa ensombrecen al actual campeón de Europa.

El Real Madrid no asusta y cuando gana lo hace por la mínima. La plantilla que tiene a disposición Zidane ha demostrado que sabe ver portería, pues diez jugadores han anotado mínimo un gol. Sin embargo, la delantera no anda fina. Cristiano y Benzema solo llevan un gol en Liga, estando muy lejos de los máximos goleadores de la competición. Los centrocampistas y defensas te pueden salvar un partido, dos, pero cuando los delanteros no anotan partido tras partido, el equipo lo nota y se refleja en la clasificación.

En Champions el Real Madrid está a empatado a todo con el Tottenham y lideran el grupo H con siete puntos. A pesar de la notable situación en la Liga de Campeones este Real Madrid no transmite las mismas sensaciones que la temporada pasada. Es por ello que, con el frío y el invierno más cerca, empiezan a sonar rumores y posibles fichajes en las oficinas del Bernabéu. Una de las posiciones en las que siempre suenan tambores de fichaje es la portería. Courtois, el siempre entre los pretendidos De Gea, y la promesa Kepa, son algunos de los nombres que barajan los directivos blancos.

Sin embargo, y entre tanto murmullo hay un jugador que hace oídos sordos y continúa trabajando en silencio y demostrando a base de paradas el por qué es el portero titular del Real Madrid. Él es Keylor Navas. La "pantera" blanca evitó que Harry Kane, Fernando Llorente o Christian Eriksen dieran la victoria a los ingleses. Sus méritos bajo palos fueron reconocidos por la afición, que con el 67% de 133 votos en la encuesta de Twitter, le consideraron el mejor del Real Madrid en el encuentro.

El tico fue el claro ganador, muy lejos de su perseguidor Toni Kroos. El alemán, que siempre cumple, fue valorado con el 18% de los votos. Cerca de él, Cristiano Ronaldo con un 13%. Si en Liga los goles se le resisten, en Champions la historia cambia. Esta vez el gol llegó desde los 11 metros, lo que supuso poner las tablas en el marcador tras el gol en propia puerta de Varane.