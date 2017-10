Último entrenamiento antes de la visita del Eibar

Google Plus

Varios jugadores en un rondo con balón | Foto: Real Madrid CF

El conjunto de Zinedine Zidane realizó este sábado por la mañana la última sesión de entrenamiento en Valdebebas antes de enfrentarse al Éibar en el encuentro correspondiente a la novena jornada de La Liga que se disputará en el Santiago Bernabéu el domingo a las 20:45 horas y que será retransmitido por Movistar Partidazo.

Los púpilos del técnico francés comenzaron la sesión divididos en dos rondos para posteriormente realizar un trabajo más específico de cara a la preparación del partido frente al conjunto armero. El balón y la intensidad fueron los protagonistas del día, algo habitual debido al estilo de juego del galo.

Los jugadores de la primera plantilla que se entrenaron por separado al resto de sus compañeros fueron el portero Luca Zidane, que lo hizo en el interior de las instalaciones, Gareth Bale, quien trabajó en el gimnasio continuando su puesta a punto, Keylor Navas, Dani Carvajal y Mateo Kovacic, que continúan lesionados y enfocados en sus respectivos procesos de recuperación. Ninguno de ellos estarán el domingo frente al Éibar.

Ante las bajas de dos de los porteros de la primera plantilla, tras la lesión en el aductor del portero tico, Moha, portero del Juvenil A, se ejercitó con el primero equipo con vistas a una posible convocatoria para el partido.

Pese a que el técnico francés no ha podido contar con algunos jugadores que se presuponen titulares, como el galés o el canterano Carvajal, sabemos que no es ningún contratiempo para él tener que alinear a los jugadores menos habituales, al contario, así logra mantener a toda la plantilla enchufada mediante las rotaciones, por lo que no deberían de ser un problema las bajas de esta jornada para seleccionar a los 11 protagonistas que saltarán al terreno de juego el domingo ni un factor determinante para el resultado.