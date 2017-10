El Eibar nunca ha ganado al Real Madrid

Sergio Ramos en el último partido de Liga en el Santiago Bernabéu| Daniel Nieto (VAVEL)

El equipo blanco no sabe lo que es perder ante el equipo Guipuzcoano. En los ocho encuentros en los que se han enfrentado los resultados han sido de seis victorias para el Real Madrid y dos empates, el último de estos se produjo el año pasado en el Santiago Bernabéu, cuando el conjunto de Mendilibar fue capaz de empatar a uno, este reciente precedente sumado a los malos resultados que están obteniendo los de Zidane en casa hace pensar que no va a ser un partido fácil, a pesar de la gran diferencia que hay en principio sobre el papel, ya que el Éibar lleva solo siete puntos y se encuentra cerca de los puestos de descenso.

El Éibar se aferra a esa idea de que siempre hay una primera vez para algo, y que ¿por qué no se iba a dar el domingo?, es más, cuando a priori rivales suyos por el descenso, como el Levante, que era un recién ascendido, han salido con resultados positivos del Santiago Bernabéu. Es verdad que los azulgranas no están en su mejor momento y que la diferencia entre ambos es bastante grande, pero las posibles rotaciones de Zidane, además de las dudas que sufren los blancos en casa, hacen que estos se sientan más cómodos jugando como visitantes que como locales, lo que hace crecer las esperanzas del Éibar.

Cristiano Ronaldo reorganiza a sus compañeros | Daniel Nieto (VAVEL)

Es cierto que la presión del Bernabéu se está haciendo notar ya que parece que el Madrid si no logra una buena ventaja en los primeros cuarenta y cinco minutos se empieza a impacientar y esto provoca un desorden y una ansiedad desmesurada en los de la capital que les hace jugar mucho peor, eso conlleva que el equipo rival se crezca y acabe dominando el juego en los momentos finales del encuentro si el resultado no es favorable al Real Madrid.

El Real Madrid está obligado a ganar si quiere mantener la presión sobre el F. C. Barcelona o incluso recortarle puntos si este no sale victorioso de su partido frente al Málaga, además los blancos querrán redimirse del empate sufrido frente al Tottenham el pasado martes y dar por fin un buen espectáculo a su afición, y si es posible romper también esa mala racha goleadora que atraviesa el equipo. Finalmente seguro que Cristiano Ronaldo quiere marcar su primer gol en Liga en el Santiago Bernabéu tras haber marcado la pasada jornada, por fin, su primer gol en esta Liga 2017/2018 y celebrar así su próximo premio "The Best".