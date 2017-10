Real Madrid vs Eibar en vivo y en directo online en La Liga Santander 2017

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Real Madrid C.F vs S.D Eibar en vivo, perteneciente a la 9ª jornada de La Liga. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 20:45 horas.

Real Madrid y Éibar se vuelven a encontrar en el Santiago Bernabéu una temporada más. El inicio de campaña por parte del equipo blanco ha sido irregular, logrando sólo una victoria de cuatro partidos disputados en el feudo blanco. La S.D Éibar viaja a Madrid en busca de sacar un punto como mínimo e intentar dejar atrás la zona roja de la tabla. El Real Madrid es previamente favorito para conseguir los tres puntos, pero en el balompié todo puede ocurrir. El Real Betis logró sacar los tres puntos del Santiago Bernabéu, además de romper el récord del Real Madrid logrando marcar en más de 70 partidos seguidos. La transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

El último enfrentamiento entre el equipo madrileño y vasco en el Santiago Bernabéu fue hace más de un año, exactamente 384 días. El 2 de octubre de 2016, Real Madrid y Éibar se enfrentaban en el feudo blanco y como está temporada, el equipo de Zinedine Zidane no conseguía sacar tres puntos. La S.D Éibar logró sacar un punto del coliseo blanco y era su segundo empate desde el primer partido entre ambos clubes.

El último encuentro oficial entre ambos fue en Ipurúa dónde el Real Madrid salió victorioso ganando por un gol a cuatro al conjunto armero. El conjunto de Zinedine Zidane dominó el encuentro de principio a fin y no dio opción ninguna a la S.D Eibar de poder sacar algún punto frente al Real Madrid. El conjunto de Chamartín sacó los tres puntos de Ipurúa sin problemas y continuó su marcha por lograr ser campeón de Liga.

Video del enfrentamiento anterior entre Real Madrid C.F y S.D Eibar

Alfonso Javier Álvarez Izquierdo será la máxima autoridad en el encuentro entre Real Madrid y Éibar. El colegiado catalán pertenece al colegio de árbitros de Cataluña. Álvarez Izquierdo ya es un árbitro veterano en la Primera División española. Comenzó en Segunda División B en la temporada 2001/2002 con 29 años. Arbitró 11 encuentros. Apenas tres años después, el colegiado fue ascendido a Segunda División y estuvo dos temporadas hasta dar el paso a la Primera División en la temporada 20066/2007 hasta la actualidad.

Hasta la temporada 2017/2018, el colegiado catalán ha arbitrado en todas las competiciones posibles. Entre Segunda División B, Segunda División y Primera División ha arbitrado un total de 17 temporadas y lleva a su espalda 283 partidos como máxima autoridad. En esas 17 temporadas, Álvarez Izquierdo ha amonestado con tarjeta amarilla en 1598 ocasiones, mientras que en 102 ocasiones con tarjeta roja.

Respecto al Real Madrid y Éibar, Álvarez Izquierdo ha arbitrado a ambos clubes. El colegiado catalán ha sido asignado para arbitrar al Real Madrid en 16 partidos desde que comenzó su andadura como árbitro. El conjunto blanco ganó en trece ocasiones, en tres ocasiones vieron volar los tres puntos y en ninguna ocasión, el encuentro finalizó en empate. Respecto al equipo vasco, el colegiado catalán estuvo presente en doce ocasiones, dónde el Éibar finalizó con seis victorias, tres empates y tres derrotas.

El Santiago Bernabéu ya está preparado para ofrecer un encuentro entre Real Madrid y Éibar, correspondiente a la Jornada 9 de la Primera División española. El feudo blanco es el estadio con más asistencia de toda La Liga Santander por delante del F.C Barcelona. El Santiago Bernabéu cuenta con 81.044 butacas y registra un 90% de capacidad en la mayoría de los encuentros.

Atentos a: Ander Capa, jugador de la S.D Éibar. Ander Capa, jugador del Athletic Club, pero cedido en la Sociedad Deportiva Éibar, es un jugador vital para el equipo armero. Es el amo y señor del carril derecho, gracias a su polivalencia y su verticalidad por la banda, puede hacer mucho daño a los jugadores blancos y dar una que otra sorpresa a la defensa blanca. La Sociedad Deportiva Éibar no logra marcar ni ganar, pero el Real Madrid le cuesta ganar en su propio feudo, por lo que puede ser una oportunidad crucial para romper la negatividad del equipo armero.

Atentos a: Isco Alarcón, jugador del Real Madrid. Isco Alarcón ha ido de menos a más desde que llegó al conjunto blanco, a pesar de comenzar en numerosas ocasiones desde el banquillo. Cada encuentro dónde Isco entra en juego, el partido cambia de torno completamente. El jugador malagueño se hace dueño del balón y lo conduce por todo el césped, dónde logra atravesar la línea defensiva del rival que conlleva una ocasión de gol. Las verticalidades que salen de los pies del malagueño, rompe el esquema del rival. El malagueño es el jugador con un rendimiento excelente y la afición blanca piden semana tras semana su titularidad.

Declaraciones - Mendilibar, entrenador de la S.D Éibar; Mendilibar sabe que si no se marca es casi imposible puntuar. "Hay que jugar con tranquilidad y sensatez para lograr un buen resultado de allí. No nos podemos encerrar porque el Madrid te puede hacer gol de cualquier forma. Tenemos que hacer bien las cosas para que no nos hagan muchas ocasiones y luego hay que aprovechar las que tengamos. Es casi imposible que saquemos algo de allí si no marcamos. No nos tenemos que acobardar cuando tengamos el balón y les tenemos que hacer correr detrás nuestro", comentó.

Además, el entrenador del equipo armeró comentó que les toca ir a un campo difícil, aunque los últimos equipos que han jugado en el Santiago Bernabéu han logrado puntuar, excepto el R.C.D Espanyol. También quiso comentar la situación del Real Madrid con el gol. "El Madrid es un equipo que tiene muchas ocasiones siempre que juega en casa y para puntuar tienes que tener la suerte de que no las metan. Les está costando acertar en la finalización y por eso no han ganado últimamente" quiso apuntar Mendilibar.

Por último, Mendilibar se mostró poco optimista con la visita al Santiago Bernabéu asegurando que su equipo no está como la temporada pasada y va a ser muy difícil puntuar, aunque eso no significa que no se pueda sacar al menos un punto del Santiago Bernabéu.

Declaraciones - Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid C.F; Zinedine Zidane compareció ante los medios de comunicación antes del partdo que enfrentarán al Real Madrid y a la S.D Éibar. El entrenador galo mostró su preocupación por la apretada agenda de su equipo antes del parón de selecciones: “Jugamos cada tres días, tenemos siete partidos ahora, antes del parón de selección. Es lo que les gusta a los jugadores, jugar; si es un poco complicado para la recuperación, hemos tenido casi dos días para recuperar, creo que estamos bien físicamente, que es lo más importante para mañana”. Como siempre ha mostrado el técnico francés, es muy optimista e intenta sacar de lo negativo algo positivo. “Estamos a cinco puntos del líder, líderes en la Champions y tenemos ya dos trofeos. No sé si la gente se ha olvidado ya de eso, nosotros no, vamos a jugar por uno más en diciembre y hasta el final de temporada tenemos la Liga, la Champions y la Copa del Rey" declaró Zinedine Zidane.

Siempre hay temas caldentes en las ruedas de prensa y en esta, el protagonista fue Karim Benzema, dónde el entrenador salió a defender al delantero galo: “Me molesta, porque para la gente que sabe de fútbol, decir eso es una vergüenza, pero para mí es el mejor de todos, con sinceridad. No sé si la gente piensa que el 9 aquí siempre tiene que meter 50 o 60 goles, Karim no lo va a hacer, pero va a meter 25 o 30 y va a pasar 30 o 40 goles. Eso a mí me molesta que se hable mal de mis jugadores, yo quiero siempre aclarar, para mí es el mejor, pero con diferencia”. Además del tema Karim Benzema, Zinedine Zidane fue cuestionado por la inefectividad a balón parado, algo que no ocurría la temporada pasada y el técnico galo se defendió de la mejor manera: Seguro que los rivales nos estudian mejor, pero esto acaba de empezar y de la misma manera sabemos que a balón parado siempre vamos a hacer cosas importantes. Tranquilidad. Hay muchas cosas positivas dentro de las negativas que me preguntan”.

Por último, se nombro también el nombramiento al Mejor Entrenador del Año, dónde Zinedine Zidane está nominado y es uno de los favoritos. “No, para nada, me siento afortunado de estar acá en el mejor club del mundo y con estos jugadores. Me gusta lo que hago y cuando haces lo que te gusta y lo haces con pasión, siempre mejoras. Si me lo dan lo aceptaré con mucho gusto" declaró humildemente Zinedine Zidane,

