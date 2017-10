Achraf, un suplente de garantías para Carvajal

Google Plus

Achraf en un partido esta temporada/FOTO: Daniel Nieto, Vavel

Si algo positivo se pudiera extraer de algo tan desafortunado como es la lesión de Dani Carvajal, es el descubrimiento para muchos madridistas de Achraf. El canterano se ha erigido como un suplente de muchas garantías para el de Leganés y parece que en el partido ante el Eibar volverá a ser de la partida en el once titular. Con su gran rendimiento ha conseguido ganarse la confianza de Zidane, quien le ha recompensado dándole minutos. Y no era fácil la tarea que tenía el marroquí, pues debía suplir a uno de los mejores laterales derecho del mundo. Pero lo ha conseguido con creces, no ha desentonado para nada y se ha adaptado al esquema del equipo desde el principio.

No solo ha sido una opción en los partidos ante rivales a priori asequibles, sino que ha jugado minutos de calidad en una competición como la Champions. Lo hizo el pasado martes en el partido disputado en el Santiago Bernabéu ante el Tottenham, uno de los equipos europeos más en forma actualmente, y no lo hizo nada mal.

El técnico francés ya demostró su confiaza en Achraf desde la pretemporada cuando decidió no traer a nadie que ocupara esa posición. Para muchos, Carvajal era de los pocos jugadores que no tenía un suplente de garantías en una plantilla con un fondo de armario magistral. Pero Zidane siempre contó con el canterano. Y en estos momentos en los que el lateral titular sufre una lesión que lo tendrá fuera de los terrenos de juego por un tiempo indefinido, ha confirmado esa confianza. En lugar de optar por jugadores con más veteranía como Nacho, o retrasar la posición de Lucas Vázquez, su primera opción siempre fue el marroquí.

En el partido ante el conjunto armero, Achraf tendrá otra oportunidad para devolverle esa confianza a su entrenador con una buena actuación. Carvajal y el madridismo pueden respirar tranquilos, hay sustituto de garantías para rato.