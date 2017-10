Dosis de alegría en el Bernabéu

Google Plus

Algo más de tres cuartos de la entrada para este partido perteneciente a la novena jornada de Liga. Nada mas empezar el encuentro, se vio la intención del equipo de Zinedine Zidane. Juego de toque y a fuego lento. En el primer minuto tuvo su oportunidad a través de Isco tras un conjunto de primeros pases entre Asensio y Cristiano, que terminó llegando al malagueño que no finalizó tras una buena atajada del portero del conjunto guipuzcoano. Como se ha remarcado, un fútbol de combinación sin prisa fue el que estuvo ejecutando el Real Madrid en los primeros compases del encuentro. Respondió el Eibar con su primera oportunidad pasados los cinco primeros minutos del partido, pero terminó en las manos de Casilla.

Tras unos minutos de dudas, el equipo blanco consiguió marcar en un cabezazo de Sergio Ramos que desvió sin querer Oliveira a su portería. Asensio sacaba de esquina en corto hacia Isco, que centró al área y encontró la cabeza del camero. Alguna que otra opción de contraataque tuvo el conjunto armero, pero no llegó a peligrar ni el área ni la portería madridista.

Alineación del Eibar. Fuente: Dani Nieto (Vavel)

El duelo tuvo su momento de tensión en el minuto 23. Dani Ceballos se encontraba en el suelo dentro del área blanca . Pero el equipo vasco mantenía el balón en campo madridista buscando una oportunidad. El sevillano se levantó. Y en una falta realizada poco después por Nacho, comenzaron los empujones de Casemiro con algún que otro futbolista eibarrés. Finalmente todo acabó en amarilla para Charles y el carioca blanco.

Gol tranquilizador: Marco Asensio marca de nuevo

El partido tras ese instante, se fue tranquilizando. Y en el 28', Asensio marcó tras un centro por la izquierda de Isco. El balear consiguió de nuevo un tanto tras una época de sequía que comenzaba a tomar calid de urgencia. Y es que el joven internacional demostró que solo fue un mal momento. Seguidamente, Cristiano tuvo sus oportunidades que, desgraciadamente para el equipo, no cristalizaron. Pero lo que estaba claro, es que el portugués lo iba a seguir intentando.

Asensio e Isco celebrando tanto del balear. Foto: Dani Nieto (Vavel)

El Eibar tuvo otra de sus oportunidades más claras. A punto de llegar el 40' de la primera parte, Ander Capa en un lanzamiento realizado en la frontal del area tuvo el gol visitante pero terminó rozando la escuadra izquierda defendida por Casilla. Los ultimos minutos fueron de control merengue con algún centro al área pero bien defendido por el Eibar.

Segundo acto: dominio, goles y Marcelo artillero

Igual que en el primero, en el segundo acto tuvo una clara ocasión Isco que acabó en el cuerpo de Dmitrovic. Poco después, un lanzamiento de falta de Cristiano que se fue alto fue la siguiente ocasión clara del Madrid. El Eibar parecía, por su parte, un quiero y no puedo. Y así fueron los diez primeros minutos de los segundos 45. En el 62' comenzaron los cambios. Por parte local Karim Benzema entró por un Marco Asensio que volvía a sus 'fueros' de calidad y goleador. Y por parte armera Charles salió para dejar su sitio a Kike García.



Cuatro minutos despues el francés tuvo su oportunidad tras un nuevo balón despejado por el guardameta eibarrés a un lanzamiento de Cristiano Ronaldo, muy similar a los errados por el de Arroyo de la Miel. Fue el propio malagueño el que fue sustituido, siendo aplaudido en su despedida, por Lucas Vazquez. Marcelo salió al campo en el lugar de Ceballos. De nuevo, el francés Theo y el brasileño compartiendo banda.

Sobre el minuto 72, Rubén Peña salió en el lugar de Capa. Y casi segudamente, de nuevo ocasión de Benzema en el 73' que no consiguió finalizar. No parecía el dia del galo.



En los últimos compases del encuentro, los dos delanteros madridistas gozaron de oportunidades que no consiguieron finalizar. La más clara, fue en los pies del luso que se fue por el lateral de la porteria del Eibar. Rondando el ochenta Mendilibar eligió sustituir a Escalante sacando a Sergi Enrich. Poco después del cambio, Marcelo tras un buen pase de Benzema consiguió el tanto que dejó el tres a cero final.

Conclusiones

Partido que valió al equipo merengue para devolver la tranquilidad al aficionado y al equipo consiguiendo de nuevo un buen resultado. Muchas oportunidsdes erradas pero con algunas acabadas en goles que aun así permitieron al Real Madrid salir victoriosoen su campo.