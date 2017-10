Asensio se reencuentra con el gol

Google Plus

Asensio ante el Eibar | Foto: Daniel Nieto - VAVEL

El Real Madrid ha vuelto a superar un nuevo obstáculo en el presente campeonato liguero. El Eibar visitaba al Bernabéu con el deseo de repetir las hazañas de Levante e incluso Betis, que arañó los tres puntos en Chamartín. Zidane sentó a Benzema y dio salida a Marco Asensio, que volvió a reencontrarse con el gol siete jornadas después.

El mallorquín comenzó la temporada dejando sus intenciones muy claras. Asensio realizó una sublime actuación en la eliminatoria ganada al Fútbol Club Barcelona a mediados de agosto: dos golazos desde fuera del área marcaron la diferencia en un choque de vital importancia para comenzar con energía. Por consiguiente, su zurda deleitaría de nuevo a la afición del Real Madrid en la segunda jornada ante el Valencia. El mal juego de los hombres de Zidane fue contrarrestado por dos tantos sacados de las botas de Asensio.

Desde ese punto de la temporada, Asensio no ha logrado destacar hasta el día de hoy. Las constantes rotaciones de Zidane no le han dado los minutos necesarios para consolidarse en el once titular y hacer grandes cosas. Así, el entrenador francés ha dejado fuera al delantero titular frente al Eibar para que Asensio acompañara a Cristiano Ronaldo en la dupla atacante del Madrid.

El creativo centro del campo blanco, cargado de calidad con Modric, Ceballos e Isco, han ayudado al mallorquín a anotar el tercer tanto que le convierte en el pichichi del Madrid en liga. Gracias a la conexión con Isco, Asensio pudo superar a la defensa del Eibar tras recibir un pase anómalo del malagueño.

El posicionamiento de Asensio como máximo goleador del Madrid reluce en una temporada cargada de excepciones en la delantera madridista. Cristiano Ronaldo y Benzema tan solo han podido anotar un gol en el presente campeonato liguero mientras que Bale sigue ausente debido a sus problemas físicos.