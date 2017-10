Theo Hernández: “Nuestros delanteros son los mejores del mundo” | Foto: Daniel Nieto (VAVEL.com)

El lateral Theo Hernández fue titular en la goleada del conjunto de Zinedine Zidane por 3-0 ante el Éibar y luego del partido expresó su opinión con los medios de prensa acerca de lo ocurrido durante los 90 minutos de juego, su presente en el club blanco y sus posibilidades de participar en la Selección Española.

Sobre lo que pasó durante la gran victoria del Real Madrid CF ante el Éibar en el Santiago Bernabéu, Theo manifestó: “Estamos jugando bien, vamos partido a partido y el objetivo era sacar los tres puntos frente al Éibar. Este triunfo se lo dedicamos a la afición, que siempre nos da su aliento en el Santiago Bernabéu”.

A pesar del abultado triunfo, Cristiano Ronaldo no pudo convertir y así lo vio Hernández: “Cristiano es un grandísimo jugador, no lo vamos a descubrir ahora. Siempre quiere hacer goles, por eso es el mejor. Seguro que marcará el próximo partido, no hay ningún problema si no lo ha conseguido en este encuentro”.

Además, sobre cómo la plantilla ve a sus delanteros, el francés fue claro: “Yo estoy contento con todos los delanteros que tenemos, son los mejores del mundo. Si no hacen gol lo harán en el próximo partido”.

España, presente y futuro

Theo Hernández vive hace varios años en España, está muy contento por eso y no quiere cambiar de lugar: “Estoy muy feliz y voy a seguir trabajando para estar aquí el resto de mi vida”.

Sin embargo, su país de nacimiento es Francia y podría representarlo a nivel deportivo aunque el tiene claro que no tendría problema de aportar para otro país: “Ya van dos listas de la Sub-21 de Francia que no me llaman, me pone de los nervios. Si siguen sin llamarme, tendré que decidir. No me cierro la puerta de España. Espero que se explique directamente antes de decidir nada sobre su futuro".