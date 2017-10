Cristiano Ronaldo recibe el premio The Best por segunda vez

Cristiano Ronaldo con el premio The Best en Londres. Foto:Real Madrid

Cristiano Ronaldo fue el gran triunfador de la noche en Londres, en la gala de los premios The Best. Tras la entrega del premio, el portugués habló ante todos los presentes, feliz y pletórico por alzarse nuevamente con una distinción que le convierte por segunda vez consecutiva en el mejor jugador del mundo.

El portugués comenzaba sus declaraciones con los agradecimientos: “Gracias a todos los que me han votado. En primer lugar, agradecer a los compañeros, a mi equipo, al Real Madrid. Gracias a todos. Ha sido un año extraordinario. Llevo 11 años subiendo a este podio, lo que supone mucho trabajo y dedicación. Nunca pensé que ganaría tantos títulos en mi carrera. También me gustaría reconocer el trabajo de mi familia que está aquí presente, y también a mis hijos que están en casa”.

Cristiano Ronaldo también habló del momento que está viviendo en la actualidad: “Es un momento único en mi carrera y estoy muy feliz. Gracias a todos los que me han votado. También enhorabuena a Leo y a Neymar por estar aquí esta noche. A la afición, a mi entrenador, a mis compañeros de equipo, a mi presidente por el apoyo diario. Por primera vez estamos en Inglaterra y es un momento inolvidable este segundo premio The Best. Sé que ha votado la afición y quiero dar las gracias a los que me han votado en todo el mundo. Es un honor estar aquí rodeado de tantas estrellas. Estoy encantado, muchas gracias”.

El jugador madridista no se olvidó a sus compañeros de equipo, a los que a su juicio les debe este premio: “Ganar este trofeo es un orgullo muy grande. Aprovecho para dedicárselo a la afición, a mis compañeros y a los que me han ayudado para estar aquí. Estoy muy feliz y quiero disfrutar este momento. Hicimos una temporada fantástica y por ello quiero dar la enhorabuena a mis compañeros, tanto los que están aquí como en Madrid. Ha sido un año inolvidable. Detrás hay mucho trabajo, entrenamiento en el campo, en el gimnasio..."

Para concluir, el delantero madridista afirmó: "Yo trabajo para ganar trofeos colectivos y así poder aspirar a los individuales, me gusta ganar los dos. Me siento afortunado por jugar en el mejor club del mundo y en una gran selección. Estoy muy orgulloso de estar en el Real Madrid, lograr cosas todos juntos y hacer a la gente feliz. No puedo pedir más. Disfruto del fútbol y es mi gran motivación. No compito con Leo. Estoy feliz y tranquilo. Ya veremos el día de mañana, pero ahora hay que disfrutar de este momento”.