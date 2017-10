Florentino Pérez: “Es un día mágico para el Real Madrid” | Foto: Real Madrid CF

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid CF, habló luego de la entrega de los premios The Best, en donde su equipo recibió no sólo al Mejor Jugador sino que tuvo varios de sus jugadores dentro de la plantilla ideal.

Acerca de este día tan importante, el presidente manifestó: "Hoy es un día mágico para el Real Madrid y para todos los aficionados. Como presidente es un honor y un orgullo tener este equipo. Tengo claro que todos los premios individuales los va a ganar Cristiano porque es el mejor, el The Best como dicen aquí".

"Cristiano ahora mismo es mejor que Messi, no lo digo yo, lo dice la FIFA".

Cristiano recibió un nuevo premio que lo consagró el mejor del mundo: "Igual que hubo una época en la que el mejor era Di Stéfano, pues creo que no hay ninguna duda que ahora es Cristiano Ronaldo. Aunque Messi o Neymar sean excelente jugadores".

El portugués, a pesar de seguir sumando trofeos en su vitrina personal, prioriza el esfuerzo sobre todo y es valorado por el dirigente máximo del club: "Creo que además del talento y la clase hay otros valores como el sacrificio y ambición permanente, querer siempre ser el mejor... lleva así once años, esto es marcar una época".

Antes de finalizar, Florentino le dejó un mensaje a CR7 y al mundo: "Le he dicho que es un orgullo tener a un jugador como él. Ha ganado dos The Best y va a ganar el quinto Balón de Oro. Cristiano ahora mismo es mejor que Messi, no lo digo yo, lo dice la FIFA".

A todo esto se le suma la falta de acierto del Real Madrid en el ámbito local: "Si no mete un gol, pues ese día no tiene un buen día. Lleva cinco goles en tres partidos en la Champions, no ha jugado varios partidos en Liga, pero hay que entenderle, vive para el fútbol. Es un ejemplo para todos. En un equipo como el nuestro, que hacemos gala de la cantera, pues todos se fijan en él".

Benzema, en el ojo de la tormenta periodística

El francés Karim Benzema viene siendo criticado por distintos medios de prensa. Además de ser respaldado por su compatriota y entrenador Zinedine Zidane, Pérez añadió lo importante que es para el equipo: "Si cuando gana, porque no juega bien... esta es la historia del Madrid. Benzema ya conoce lo que es esta afición, exigente pero leal, espectacular. ¿Lineker? No me molesta, cada uno dice lo que quiere. Ante el Eibar salió un rato y estuvo espectacular. Es una mezcla entre Zidane y Ronaldo, mete goles como el brasileño y la toca como Zizou. Hay gente que me dice que no entiende cómo le pueden criticar. Lo que hace en el gol de Marcelo es espectacular. No entiendo cómo se puede criticar a Benzema".

Entre las especulaciones referidas al posible fichaje de Harry Kane, delantero del Tottenham Hotspur, el presidente fue claro: "No se me ha pasado por la cabeza. Estamos encantados con Benzema y con todo el equipo. No pregunté por el precio, si le pregunto por el precio me dicen que 250 millones. Los equipos siempre van al tope. Nos hemos hecho amigos después de las operaciones de Modric y Bale -con el presidente del Tottenham-, siempre me da la enhorabuena cuando ganamos una Champions, pero me recuerda que con sus jugadores".

Premios The Best

Florentino Pérez estuvo presente durante los premios en Londres y se vio las caras con varios colegas de otros clubes y dirigentes importantes a nivel mundial: "Estaba sentado junto al presidente del Barça y al presidente de la Federación Inglesa. De la Federación Española he visto al presidente Larrea. Si Sánchez Arminio estaba no le he visto. A Messi no le he visto porque como a los jugadores les han protegido de tal manera... ".

Agregando a lo vivido durante estos premios, el presidente del conjunto blanco precisó: "De presidentes no he visto a nadie más, aunque me imagino que tampoco iban más. Los que tienen que estar son los premiados y ha habido muchísimos jugadores que pasaron por el Madrid. Ronaldo y Maradona son fenómenos".