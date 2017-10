Marcelo: “La temporada pasada fue buena y esperamos mejorar en ésta” | Foto: Real Madrid CF

Tras recibir un nuevo premio, el The Best, que lo denota como el mejor jugador en su posición, el lateral izquierdo, Marcelo manifestó su contento por estar seleccionado una vez más.

Luego de recibir el premio en Londres, el brasileño manifestó con mucha claridad: "Sólo me motiva a mejorar cada temporada, cada día, cada entrenamiento. La temporada pasada fue buena y esperamos mejorar algo más en ésta. Tenemos que mejorar siempre. He ganado con la ayuda de mis compañeros, agradecerles a mi familia y a mis compañeros".

Intento hacer mi trabajo, dando las gracias todos los días por jugar en el Madrid

Conociendo el rendimiento constante del lateral sudamericano, no es raro él mismo interprete lo importante del esfuerzo constante: "Con mucho trabajo. No sólo dentro del campo sino fuera. Mucha ayuda del míster, de los fisios, es un premio individual pero no lo hubiera ganado si no tienes la ayuda de los compañeros, de los médicos, los utilleros... Al final ellos nos ayudan y hacen el trabajo sucio".

Al ser preguntado sobre su visión de ser el “mejor lateral izquierdo del mundo”, Marcelo opinó: "Yo no pienso en esto. No digo nada, intento hacer mi trabajo feliz y contento, dando gracias a Dios por jugar en el Madrid, despertar y saber que tengo salud. Es un premio muy bueno pero me quedo con la alegría de mis compañeros".

Acerca de lo que hay que hacer para estar presente el año próximo y recibir un nuevo galardón, el brasilero precisó: "No pienso en esto, pienso en ganar premios, títulos colectivos. Tenemos un año por delante. Si no vengo el próximo intentaré siguiendo mejorar".

Para finalizar con las preguntas, Marcelo agregó lo importante no sólo de sus compañeros sino de todos los que forman parte del club para lograr un premio así: “Intento hacer mi trabajo, dando las gracias todos los días por jugar en el Madrid. Este es un premio muy bonito, pero me quedo con la ayuda de mis compañeros".