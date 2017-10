Google Plus

Luka Modric: “Trabajaremos para intentar alcanzar al Barcelona" | Foto: Real Madrid CF

Luka Modric, el mediocampista del Real Madrid CF, fue elegido en los premios The Best como uno de los tres mejores del mundo en su posición junto al alemán Toni Kroos (también de los merengues) y al español Andrés Iniesta (del FC Barcelona). Manifestando su alegría por haber recibido un nuevo premio, el croata declaró: "Espero seguir como hasta ahora, ayudando al equipo. Seguir haciendo todo lo que he hecho estos años anteriores y trabajando cosas que pueda mejorar, que en algunas puedo. Es un buen momento y quiero seguir trabajando".

"Contento y orgulloso por estar por tercera vez consecutiva con estos jugadorazos"

Al pensar en algún momento de los más importantes de la temporada pasada, el nacido en la ciudad de Zadar recordó: "Es difícil elegir un partido o un título. Me quedo en primer lugar con el trabajo y esfuerzo porque no era fácil: tenía dos lesiones y tenía que recuperar mi mejor nivel”.

Además, la Liga obtenida luego de varios años y la Liga de Campeones también han quedado en el recuerdo del croata: “Ganar la Liga después de cinco años era algo impresionante y defender el título de Champions algo que nadie había hecho. Esos momento se quedan para siempre. La temporada fue de 10. No podíamos pedir más y ojalá sigamos así".

Nueva temporada, nuevos objetivos

A pesar de no haber tenido un buen comienzo a nivel local en la liga española, Modric sabe que todavía hay mucho tiempo para mejorar: "Es cierto que no empezamos bien la Liga pero no nos vamos a rendir. Trabajaremos para intentar alcanzar al Barcelona".

Añadiendo sobre este tema, Luka finalizó expresando cómo debe ser su rendimiento: "Debo seguir trabajando como hasta ahora, ayudar al equipo a que juegue bien, seguir haciendo todo lo que he hecho todos estos años anteriores y mejorar en algunas cosas que todavía puedo. Estoy en un buen momento y seguiré trabajando duro para estar en este nivel los próximo años".