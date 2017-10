Raphaël Varane: “Todos los jugadores tenemos ganas de aprender de Zidane” | Foto: Daniel Nieto (VAVEL.com)

Raphael Varane es presente y futuro del Real Madrid CF y él lo vive con la expectativa y la profesionalidad que lo caracteriza desde que llegó al conjunto blanco en la temporada 2011/2012 con tan sólo 18 años y bajo recomendación de quien hoy es su entrenador: Zinedine Zidane.

El francés manifiesta que en esa época, sólo pensaba en crecer futbolísticamente en el merengue: “Cuando llegué al Real Madrid, mi meta era mejorar, progresar como jugador y como persona. Nunca me he puesto límites, me encantan los desafíos. Me gusta forzar para dar lo mejor de mí cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay que salir de la zona de confort”.

"Todas las leyendas del club te transmiten algo positivo, te transmiten tranquilidad".

Estos primeros pasos dados en aquella época no fueron fáciles para el nacido en Lille ya que sólo dominaba su idioma natal: “Cuando llegué no hablaba ni una palabra de español y muy poquito inglés”.

Zidane, el respetado por todos

Siendo una apuesta de Zidane, Varane sabe que el ex diez de la Selección Francesa dio y tiene mucho para seguir dando al club: “Cuando habla todo el mundo le escucha, todos los jugadores tienen ganas de aprender de él, porque si ganaba como jugador y gana como entrenador… tiene que ser por algo”.

A pesar de la tranquilidad que lo representa, Zidane les da muchas cosas positivas a sus dirigidos: “Todas las leyendas del club te transmiten algo positivo, te transmiten fuerza, tranquilidad. No son solamente jugadores, sino hombres a los que respetas”.

Para finalizar sobre Zinedine, Raphaël admite que su compatriota critica tanto lo bueno como lo malo de él: “Me incita a que asuma más riesgos. Potencia las cualidades que tengo. Pocas veces echa la bronca, pero lo hace cuando es necesario. Pero por su personalidad y su forma de ser, nos transmite sobre todo tranquilidad, serenidad y su fuerza tranquila”.

Zidane transmite su tranquilidad | Foto: Daniel Mullor (VAVEL.com)

El vestuario, un lugar de tranquilidad

Algunos vestuarios de equipos como el Real Madrid, con tantas estrellas, suelen tener conflictos por competencias internas.

Sin embargo y sobretodo desde la llegada de Zidane como entrenador, la tranquilidad es la dueña del vestuario madridista: “En el vestuario del Real Madrid hay un clima muy bueno. La competencia es muy sana, todos nos ayudamos y sabemos que si ganamos es porque somos una piña. Lo damos todo por el compañero, nos hacemos favores unos a otros. La relación es perfecta”.

Con todo esto, Varane hasta admite que el “serio” Zidane también entra en las bromas del equipo: “También bromea, la verdad es que todos estamos muy a gusto en el vestuario”.

Varane, durante las últimas Eliminatorias | Foto: Raphaël Varane

Pensando en Rusia 2018

Con muchos objetivos a nivel personal y con el Real Madrid, el francés admite que en su cabeza también tiene en mente el próximo Mundial y las grandes posibilidades de sumar una nueva estrella a su escudo: “Creo que nuestro equipo todavía es joven, pero tenemos jugadores en los mejores equipos de Europa. La selección ahora mismo tiene una gran experiencia al máximo nivel. Tenemos un equipo joven con mucho talento y sabemos que hay mucha calidad, así que todo es posible. Pero primero hay que clasificarse”.