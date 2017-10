El Madrid no llevará su autobús oficial a Girona

Google Plus

Llegada del autobús del Madrid al Bernabéu/Foto:Real Madrid

La delicada y grave situación política por la que está pasando España, con epicentro en Cataluña, no es ajena al mundo del fútbol y obligará al Real Madrid a cambiar su rutina de viaje de todos los partidos. El club blanco ha optado por no llevar su autobús oficial al encuentro del domingo a las 16:15 horas ante el Girona. La decisión ha sido tomada tras una recomendación policial y está pactada con la delegación del Gobierno en Cataluña, que será la encargada de organizar el dispositivo de seguridad en lo que respecta a este desplazamiento.

El motivo por el que se ha llegado a esta determinación de evitar mostrar un autobús con una simbología madridista excesiva para evitar los posibles percances y ataques que pudiera recibir dicho vehículo. De esta manera, el conjunto blanco se desplazará hacia el que será el primer partido de su historia en Montilivi en un autobús alquilado y sin ningún signo que lo identifique con el Real Madrid para poder pasar lo más desapercibido posible por las calles de la ciudad catalana. Además, el equipo está pendiente aún de la fecha exacta del viaje a Girona, que dependerá de cuando los medios de seguridad le den el visto bueno por las posibles situaciones políticas que se puedan generar este viernes en España, justo dos días antes de la disputa del encuentro.

No es la primera vez que el Madrid aplica esta medida, ya que cuando visita ciudades en las que disputan partidos de alta tensión tampoco se desplazan en autobús oficial. Esos puntos de la geografía española son: Barcelona, A Coruña, Sevilla, Valencia y Bilbao. Girona será la última ciudad en sumarse a esa lista de ciudades en las que el Real Madrid no podrá mostrar su simbología debido al ambiente hostil que le espera. Desde el club madridista se pretende obviar los aspectos políticos y aliviar un poco la tensión generada en las últimas semanas pero temen que no sea un día fácil.