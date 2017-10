El fantasma de Alcorcón

Foto: La Liga

La Copa del Rey, ese campeonato intersemanal, cargado de eliminatorias a doble partido, encuentros con jugadores menos habituales, y jornadas que interesan poco o nada a los clubes más grandes a nivel nacional. Ni Real Madrid, ni Barcelona, ni Atlético, montarían algún drama por caer eliminados del reconocido torneo del K.O. Pero hay otros equipos que sí lo darían todo por avanzar de ronda. Esos equipos que se ven beneficiados por la oportunidad que se les ofrece para mostrarse al mundo del fútbol como un conjunto a tener en cuenta. Esos equipos rezagados, que no están pasando por su mejor momento, y que aprovechan la excusa de esta copa para ganar en confianza. Esos equipos de divisiones inferiores, que luchan contra viento y marea para situarse en los dieciseisavos de final, y que montan una fiesta si les toca desplazarse al Santiago Bernabéu, al Camp Nou, o al Wanda Metropolitano. Representan la cruz de una moneda un tanto oxidada ya por su formato.

Ida y vuelta. Así es imposible. Así la lógica siempre gana y el "fuerte" se come al pequeño. Goliat aplasta a David. El Madrid gana al Fuenlabrada. Salvo, claro está, que este se levante. Porque si la historia está escrita de esta manera, es porque puede pasar. Y no sería la primera vez. Muchos son los combinados que, compitiendo en Segunda División B, eliminan a todo un "gigante" a las primeras de cambio. El caso más recordado (y más hablado en todos los bares de España), es el "Alcorconazo". Probablemente, después de las abultadas derrotas contra el Barcelona, la mayor situación de humillación futbolística para el Real Madrid en la última década. 4-0 en Santo Domingo y 1-0 en La Castellana. Se dice y no se cree. Y ojo, en ese Real Madrid no estaba cualquiera. El primer año del segundo mandato de Florentino Pérez congregó a Cristiano Ronaldo, Benzema, Sergio Ramos y Marcelo. Los cuatro capitanes "merengues" para esta temporada. Los cuatro "supervivientes" del mayor naufragio copero de la historia reciente de la escuadra blanca.

Eso sí que fue un K.O. en toda regla. Como debería de ocurrir con más asiduidad. Porque sí, pasó con el Alcorcón en 2009, con el Real Unión en 2008, con el Albacete y el Atlético de Madrid en 2011, con el Mirandés y su llegada a las semifinales del torneo en 2012. Pero ahí está, un único caso cada año. Es algo aislado. En el resto del mundo no ocurre así. Todo a partido único. Y si se tienen que enfrentar Chelsea y Manchester United en la primera ronda, pues se enfrentan. Porque ya que no existe tanto interés por parte de los "Big Ones" en hacerse con este título, ¿cuál es el sentido a sobrecargarlos con más partidos y eliminatorias? Con un solo encuentro de ida, los "alcorconazos" se repetirían día sí día también. Qué alegría debe significar para ellos derrotar a unos futbolistas que le superan en sueldo de manera desorbitada. Qué magia. Qué todo.

La revolución de los modestos. Cuando la realidad supera a la ficción. Seguro que no le faltarán piernas a los jugadores del Fuenlabrada para correr hoy. Con su estadio y con su afición, cualquier cosa puede pasar. Eso sí, si el Madrid decide ponerse las botas, no hay hinchada y ambición que valga. Son los mejores del mundo. Esa es la única realidad.