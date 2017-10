Girona vs Real Madrid en vivo y en directo online en LaLiga 2017/2018

Toda la información del encuentro con la previa del partido Girona vs Real Madrid. La transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

Alejandro José Hernández Hernández, del Comité de Las Palmas | Foto: AS

El árbitro será Alejandro José Hernández Hernández. Del Comité de Las Palmas, debutó en la Primera División española en el año 2012, mientras que lo hizo como árbitro FIFA en el 2014.

El Estadio Municipal de Montilivi, inaugurado en 1970 está situado en Av. Montilivi, 141, en el barrio de Montilivi de la ciudad de Gerona, España. El estadio tiene capacidad para 9286 espectadores.

El Real Madrid viene de conseguir una victoria como visitante del CF Fuenlabrada por 0-2 por la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Además, el conjunto merengue presentó su nuevo libro sobre la duodécima Copa de Europa.

En las noticias más destacadas del Girona, hay que destacar la derrota sufrida ante el Levante por 2-0 como local en el estadio Montilivi.

Asensio, goleador del Real Madrid | Foto: Real Madrid CF

Atentos a: Marco Asensio es el máximo artillero del Real Madrid con tres goles y se encuentra en un gran nivel en el equipo de Zinedine Zidane.

Stuani, el goleador del Girona | Foto: Girona FC

Atentos a: Christian Stuani es el goleador del Girona en esta liga española con cuatro tantos y siendo pieza clave en el ataque del conjunto de Machín.

Zinedine Zidane, en conferencia de prensa | Foto: Real Madrid CF

Zinedine Zidane: “Sabemos que es un campo y un partido difícil, como cada fin de semana en esta Liga. No vamos a pensar en que nunca hemos jugado allí en un partido oficial. Estamos contentos de jugar allí”.

Pablo Machín, en conferencia de prensa | Foto: Girona FC

Pablo Machín: "Creo que no había ningún motivo para que hubiera tanta alarma en el aspecto deportivo. Yo nunca he sentido nada de lo que a veces me comentan amigos...".

Como visitante, el Real Madrid suma cuatro victorias consecutivas por Liga: 0-3 vs. Deportivo La Coruña, 1-3 vs. Real Sociedad, 1-2 vs. Deportivo Alavés y 1-2 vs. Getafe. En este último encuentro, los de Zinedine Zidane abría el marcador con gol de Karim Benzema a los 39'. Sin embargo, Getafe iba a empatar a los 56' en los pies de Jorge Molina. Cristiano Ronaldo le daría la victoria sobre el cierre del encuentro (85') tras asistencia de Isco: la crónica de ese partido.

El Real Madrid se encuentra en la tercera posición con 20 puntos, al haber conseguido seis victorias, dos empates y una derrota. Suma 18 goles a favor y 7 en contra.

Jugando como local, el Girona jugó cuatro partidos en esta Liga y obtuvo una victoria (1-0 vs. Málaga) y tres derrotas (0-1 vs. Sevilla, 0-3 vs. Barcelona y 1-2 vs. Villarreal). Ante el Villarreal, el partido se abría rápido con doblete de Cédric Bakambu (a los 9' y a los 20'). Recién Christian Stuani pudo descontar a los 40' del primer tiempo.

El Girona se encuentra en la posición 15 con 9 puntos, al haber conseguido dos victorias, tres empates y cuatro derrotas. Acumula 9 goles a favor y 14 en contra.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Girona vs Real Madrid en vivo, perteneciente a la 10ª jornada de La Liga. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Montilivi a partir de las 16:15 horas.