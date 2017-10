Marco Asensio: "Sacamos un buen resultado de aquí"

Google Plus

Asensio ha sido el anotador del primer tanto ante el Fuenlabrada | Foto: Daniel Nieto

No ha sido un partido fácil para el Real Madrid ante el Fuenlabrada, el once inicial de Zinedine Zidane estaba repleto de suplentes en el cual Marco Asensio ejercía de líder en principio, parecía suficiente para el francés para poder abordar el encuentro ante el Fuenlabrada, pero lo cierto es que en la primera parte del encuentro el Madrid dominó aunque apenas inquietó a Codina. No fue hasta la segunda parte cuando el segundo plan de Zidane consiguió hacer dos goles, ambos de penalti por obra de Asensio y Lucas Vázquez.

Marco Asensio ha empezado comentando lo siguiente: "Sabíamos que no iba a ser fácil, la primera parte ellos han salido muy bien, sabíamos que en la segunda iban a bajar un poquito y lo hemos aprovechado", concluyendo que estaban "muy contentos por la victoria". En la primera parte el conjunto blanco apenas disfrutó de una ocasión de Marcos Llorente repelida por el larguero, aunque disputó de la posesión del balón y del control del partido, los jugadores madridistas no pudieron ofrecer alguna otra ocasión de peligro en los primeros 45 minutos.

También ha comentado sobre su capacidad goleadora en todas las competiciones, declarando que siempre intenta "aprovechar los minutos" de manera que cuantos más sean mejor. Lo cierto es que Marco Asensio es un hombre peculiar en este aspecto ya que consiguió anotar al menos un gol en su debut en todas las competiciones a nivel de club que ha disputado hasta el momento: En Liga ante la Real Sociedad, en Copa del Rey contra el Cultural Leonesa, en Champions ante el Legia Varsovia, en Supercopa de Europa ante el Sevilla (todas las anteriores en la pasada temporada) y en Supercopa de España ante el FC Barcelona, este mismo mes de Agosto. Aunque este inicio copero no haya sido especialmente brillante en el nivel de juego para el mallorquín, ha vuelto a dejar su marca goleadora dejando encarrilada la eliminatoria para sentenciar en el Santiago Bernabeu, donde los de Zidane necesitarán certificar el pase a octavos.