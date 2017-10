Emilio Butragueño: “Habrá muchos Real Madrid-Barcelona en el futuro" | Foto: Dani Mullor (VAVEL.com)

Pensando en el encuentro que se llevará a cabo en la ciudad Cataluña ante el Girona, el director de relaciones institucionales del Real Madrid CF, Emilio Butragueño, fue claro a la hora de hablar sobre el tema y dando su opinión acerca de este choque que será la décima jornada de LaLiga. El partido será este domingo 29 de octubre a las 16.15 horas (con transmisión televisiva de beIN LaLiga) en el estadio Montilivi.

Sabiendo que el club no dispondrá del autobús oficial que habitualmente traslada a sus jugadores por cuestiones de seguridad, Butragueño informó: "Vamos a jugar un partido con la idea de ganar, somos un club de fútbol y hablamos de fútbol". Además, Emilio recordó que esto no sucede por primera vez: “No es la primera vez que ocurre esto. No hay que darle mayor importancia”.

Conociendo las expectativas de este partido tanto en lo deportivo como en lo que rodea al fútbol, el ex jugador merengue continuó: "Lo único que queremos es ganar ese partido, hacer feliz a nuestra gente y jugar bien".

Cataluña y una posible separación

Y con los problemas sociales y políticos que están ocurriendo en Cataluña, el propio director de relaciones institucionales manifestó que nada cambiará en el ámbito deportivo con la posibilidad de que deje de existir el clásico Real Madrid vs. Barcelona: "Consideramos que eso no se va a producir, habrá muchos Real Madrid - Barcelona en el futuro. Son grandes clubes del mundo".

Pensando en Girona

