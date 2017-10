El Real Madrid presenta su nuevo libro sobre la duodécima Copa de Europa | Foto: www.realmadrid.com

Este mediodía, a las 13:30 horas, se ha presentado en el palco de honor del Santiago Bernabéu el libro “La Leyenda contúa. La Duodécima, reyes de Europa”, de Enrique Ortego. A dicho acto han asistido el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; el presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras; la directora general de Espasa, Ana Rosa Semprún; el autor del libro, Enrique Ortego y los jugadores de la primera plantilla de fútbol, Sergio Ramos, Isco, Marco Asensio, Casemiro y el entrenador, Zinedine Zidane.

La ceremonia comenzó con un video recordatorio de aquel 3 de junio de 2017, donde Juventus y Real Madrid se daban cita para disputar la final de la Champions League en el Millennium Stadium en la capital galesa. Fue la noche soñada por todos los madridista, en la cual el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, alzó al cielo de Cardiff la duodécima Copa de Europa.

Florentino Pérez comenzó el acto diciendo: "La duodécima conseguida en Cardiff confirma la eterna historia de emociones y de sueños que protagoniza el Real Madrid en la mejor competición del mundo como es la Copa de Europa." Proseguió: "Es difícil entender esta alianza si no es desde el sentimiento que provoca ganarla en el corazón de cualquier madridista. No hay nada más excitante para alguien que ame este escudo y esta camiseta que llegar a la final de una Champions. Existe una historia de amor, como digo siempre, entre la Copa de Europa y el Real Madrid desde que Santiago Bernabéu y el prodigioso diario francés 'L'Equipe', respaldado por la UEFA, fundaran y crearan la Copa de Europa en el año 1955. Dándole al fútbol una dimensión, hasta entonces, desconocida. Aquello, sin ninguna duda, fue el origen de la universalidad del Real Madrid y fue también el inicio de una leyenda hasta ahora irrepetible."

"Al igual que los valores del madridismo se ha ido transmitiendo de generación en generación, el de la fundación de la Copa de Europa también de generación en generación se empezó a permitir una ambición extraordinaria por ganar la Copa de Europa. Por ello, cada partido de la Copa de Europa representa una fiesta para todo los madridistas y también para todos los aficionados al fútbol. Cada jugador y cada entrenador que defiende nuestros colores sabes que no existe nada como poder ofrecer a nuestra afición un nuevo título de campeón de Europa", declaraba Florentino.

"El trabajo, la búsqueda insaciable de la excelencia, el talento y un espíritu ganador indomable han hecho que año tras año tengamos el desafío de levantar esta copa, con único fin de dar satisfacción a los sueños de millones de aficionados repartidos por todo el mundo. Estos aficionados que han visto como su equipo ha vuelto a coronar una nueva etapa. Conseguir lo que nadie había conseguido hasta ahora: dos Champions consecutivas o tres en las últimas cuatro temporadas. Desde la unidad, desde la fe inquebrantable en el trabajo han vuelto a hacer historia. Porque los madridistas sabemos que estamos viviendo una nueva época dorada en nuestro 115 años de historia. Una nueva era que hemos construido juntos con el mejor entrenador del mundo, Zinedine Zidane, con el sucesor del gran Alfredo Di Stéfano, Cristiano Ronaldo, con nuestro gran capitán, Sergio Ramos, y con los mejores en cada puesto. Grandes jugadores de fuera, grandes jugadores españoles y una cantera que aporta talento y madridismo han conseguido un equipo de ensueño arropado por una afición leal e incondicional. Una afición a la que damos las gracias por estar hay siempre y llevarnos hacia la victoria como ocurrió en Cardiff, en Milán y Lisboa y como ocurre cada vez que este equipo la necesita", confesaba el presidente merengue.

"Esta obra que hoy presentamos, la Duodécima, es el relato de nuestras emociones, es la historia de nuestros sueños y es la historia de una ambición por el triunfo. Una duodécima conseguida en una final que para muchos ha sido la mejor final de la historia de la Champions. Esta etapa que estamos viviendo tiene que ser contada desde el corazón y para el corazón", admitía.

Por último, el mandatario del Real Madrid concluyó con los agradecimientos: "Quiero dar las gracias a su autor Enrique Ortego. Este nuevo libro es parte desde hoy de una colección que ya nos enorgullece a todos los que sentimos y queremos al Real Madrid. Enrique Ortego da lo mejor de sí mismo para que los madridistas nos identifiquemos con cada entrega. Una colección que proyecta la imagen del Real Madrid con profesionalidad, rigor y pasión. Mi agradecimiento a la editorial que lo hace posible, ESPASA. Muchas gracias José porque para nosotros este es un entrañable acto y tu presencia lo hace todavía más entrañable. Gracias también a Ana Rosa Semprún y muchas gracias también en nombre de los aficionados por vuestro apoyo en esta edición tan especial para todos nosotros. La duodécima es la conclusión del trabajo bien hecho. Simboliza nuestros valores y también el sacrificio para conquistarla, pero esto es el real Madrid y este libro nos recuerda como se consiguió y también nos desvela que es el inicio del camino hacia la decimotercera porque nuestro deseo es que esta historia de amor entre el Real Madrid y la Copa de Europa sea eterno."

Luego tomó la palabra José Creuheras: "Muchas gracias por permitirnos colaborar en un acto como este. Hace un rato con Paco Gento comentábamos que para nosotros los libros son algo más. La Nosotros en la televisión retransmitimos los partidos del Madrid y esa emoción es única, se vive ahí. Pero el libro después te permite revivir momentos y tenerlos ahí y que continuamente a lo largo de muchos años tu sientas la misma emoción que ese momento. Eso es el libro, transmitir también historias y emociones. Ojalá estemos aquí muchos años más", declaró.

Era el turno al autor del libro, Enrique Ortego: "Es un libro especial para mí como autor. Es la obra undécima de esta colección de libros del Real Madrid y, como tal, ya tenemos un equipo de fútbol. Sí, once libros. Ya puedo imaginarme que por un día que soy Zinedine Zidane y puedo jugar a ser entrenador y colocar al equipo en el sistema de juego más adecuado para cada partido y ocupar los espacios con la seguridad de que es un once de total fiabilidad y de total garantía. Un once para la historia. Si en el once que acaba de nombrar la FIFA hay cinco jugadores del Real Madrid, en este, hay once de once. Un día me senté en el despacho del presidente Florentino Pérez y le insinué que este libro era mucho más que la duodécima Copa de Europa, que de por sí ya representa y tiene el valor que todos sabemos. Era la duodécima más la Liga 33, era la duodécima más la Supercopa de Europa conquistada ante el Manchester United y era la duodécima más la Supercopa de España ganada al mismísimo Barcelona. Esta obra era y es el mejor exponente de que la leyenda continúa y de que podemos estar ante un equipo de época, que en cuatro temporadas ha conquistado tres Champions y que ha sido el primero en la historia en ganar dos consecutivas. En sus 115 años de vida, el Real Madrid ya sabe lo que es tener equipos de épocas. Equipos que hayan hecho historia. Un equipo de época, ese podría también haber sido el título del libro. De hecho, es el título del primer capítulo, donde se engarza el pasado del club y el presente con un denominador común, los éxitos", explicó.