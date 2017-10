Lucas Vázquez:"Lo de Vallejo son cosas que pasan"

Google Plus

Lucas Vázquez.Foto:Dani Mullor

Lucas Vázquez fue uno de los protagonistas del encuentro junto con su compañero Marco Asensio, fueron los autores de los tantos que dieron la victoria al Real Madrid frente al Fuenlabrada y ambos jugadores firmaron un encuentro brillante. Zinedine Zidane confía en ellos y no defraudan cada minuto que disputan. Lo cierto es que los madrileños capitaneados por Luis Milla no le pusieron las cosas fáciles al conjunto blanco. Lucas Vázquez y Marco Asensio fueron los encargados de transformar los penaltis que dieron la victoria en el primer partido de la temporada de la Copa del Rey al Real Madrid, encuentro de dieciseisavos de final.

El madridista hizo un breve análisis tras el encuentro: "La primera parte estuvieron encerrados. Nos pusieron la cosas complicadas, jugaron su papel pero supimos aguantar y esperar nuestro momento y al final fue un resultado justo".

Su compañero de equipo, Jesús Vallejo, vio la roja tras una dura entrada al capitán del Fuenlabrada Luis Milla, sobre este tema también habló: "Debutaba, había hecho un gran partido que se emborrona por la roja. No tiene que pedir perdón son cosas que pasan y no tiene culpa ninguna". Sobre el segundo penalti que tiró él dijo: "Lo teníamos hablado todos y al final los dos lo marcamos, que de eso se trataba".

El Real Madrid viaja la próxima jornada a Girona, ciudad que vive un momento complicado a nivel político. Zinedine Zidane afirmaba ya en rueda de prensar estar tranquilo y que sólo le preocupaba jugar al fútbol, porque la seguridad no iba a faltar. Aunque sí es cierto que es un tema incómodo para todos. Lucas Vázquez también comentó este tema, que es un poco complicado: "Afrontamos este partido con naturalidad, se trata de otro partido más, pero esperamos que nos digan lo que pueda pasar o no. Intentamos no pensar en eso, sólo pensamos en lo deportivo".