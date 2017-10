Previa Girona - Real Madrid: Que nada empañe el fútbol

Isco y Asensio celebran un gol ante el Éibar/Foto:Vavel (Daniel Nieto)

Tan solo observando los acontecimientos previos al día del encuentro, es fácil deducir que el ambiente que le espera al Real Madrid en Montilivi no será agradable. En medio de esta vorágine de sucesos políticos que están sucediendo en España, el conjunto blanco viaja al epicentro, a Cataluña. El equipo no podrá si quiera llevar su autobús oficial para evitar así posibles ataques y disturbios que se pudieran producir e incluso existía la incertidumbre de si el partido se podría jugar finalmente. Pero todos esos son asuntos envueltos en una oscura nube de política que no congenia demasiado con el fútbol.

Durante noventa minutos la política deberá dar un paso al lado y dejar sitio al deporte rey. El Madrid tendrá la tarea de olvidarse de todo el ambiente que le rodeará y centrarse en lo que mejor sabe hacer, jugar a fútbol. Y es obligatorio que lo haga si quiere seguir en la lucha por el liderato. Otra jornada más y otra final. No se puede permitir que algo extra deportivo lo descentre y ocasione otro pinchazo que le ponga las cosas casi imposibles. Lo mismo se puede aplicar al Girona, que necesita cada punto como agua de mayo para ir acercándose poco a poco a los puntos que le permitan la salvación y le alejen del puestos calientes de la clasificación.

Con estos alicientes, seguro que vencerá el fútbol.

Seguir con los resultados, mejorando sensaciones

Bien es cierto que desde aquella derrota en el último minuto ante el Betis, el equipo madridista no ha vuelto a dejarse puntos en Liga. Pero las sensaciones que está dejando por el camino siguen sin ser las mejores. Para muestra de ello, no hay mejor ejemplo que mirar el último partido liguero. Goleada por 3-0 ante el Eibar en el Bernabéu, aunque el juego no fue ni mucho menos el mejor. En ese encuentro recuperó algo de lo que estaba adoleciendo últimamente, la pegada. Pero eso conllevó perder otra cosa, el buen juego. Parece que esta temporada es imposible ver un partido de los de Zidane en el que combinen el juego bonito y los goles, el equipo se ha olvidado de lo que era golear. Gana porque tiene la calidad suficiente para cerrar partidos sin necesidad de poner la maquinaria al cien por cien, pero en el Madrid eso no basta.

Ante el Girona tendrá de nuevo la oportunidad de recuperar sensaciones. El objetivo siguen siendo los tres puntos, pero es necesario dar un golpe encima de la mesa, mostrar a todos que el Madrid del doblete no se ha ido.

Una victoria de prestigio para alejarse de los puestos de abajo

El Girona por su parte parece haberse adaptado muy rápido a la Primera División. Han pasado nueve jornadas y sigue manteniéndose fuera de los puestos de descenso. De momento, con nueve puntos, se encuentra tres por encima de esa posición. Con un juego directo y eficaz, el equipo de Pablo Machín ha dado muestras de estar capacitados para ponerle las cosas complicadas a cualquier equipo y de tener muchas opciones de mantener la categoría.

Los catalanes vienen además de ganar un duelo directo en un campo complicado. La victoria por la mínima ante el Deportivo llenó de moral al conjunto rojiblanco y dejó a un rival con el que luchará durante toda la temporada muy tocado.

Tras eso, el Girona afronta la primera visita madridista sin presión y con toda la ilusión del mundo para darle una de las mayores alegrías de su historia a su afición. Una victoria de este calibre sería el espaldarazo definitivo para reforzar el proyecto de un equipo que aspira a establecerse en la máxima categoría del fútbol español.

Primera visita blanca a Montilivi

El encuentro tendrá además el aliciente de ser la primera vez que ambos equipos se ven las caras en la historia de la Primera División. Nunca antes el Real Madrid había visitado el estadio Montilivi y este domingo se estrenará. Algo lógico ya que esta temporada es la primera de la historia en la que el club catalán juega en la categoría de oro.

Con este partido el Madrid ya se habrá enfrentado a los tres recién ascendidos esta temporada. Los alicientes no son demasiado convincentes, ya que ante el Levante en el Bernabéu no pasó del empate a uno y en Getafe consiguió una victoria por la mínima muy sufrida en los últimos minutos.

El Girona ya ha recibido la visita del actual líder de la Liga en partido que saldó con una derrota por 0-3.

Declaraciones

En la rueda de prensa previa al partido, Zidane quiso rebajar la tensión y dejó claro que no tienen "ninguna noticia de la Liga, todo con normalidad" y que van "a viaj2ar esta tarde y jugar a las 16:15". El técnico francés no mostró inquietud por jugar dos partidos tan seguidos porque están "acostumbrados.

Respecto a los lesionados Bale y Keylor dijo que "van mejor" y valoraran su situación la semana que viene para ver si "llegan a Londres". Sobre el galés aseguró no estar mal anímicamente y está mejor porque ya trabaja en el campo, aunque no con el grupo”.

Declaró el entrenador que el "Madrid es el mejor club del mundo. El año pasado fue el mejor del año, con todo lo ganado". Admitió también que pueden "mejorar en muchas cosas, ataque, defensa..." pero "no está mal ser terceros en Liga, líder en Champions y con dos copas".

Sobre la situación política de Cataluña prefirió no mojarse y solo ve una cosa, "el partido de mañana".

Por su parte, Pablo Machín también quiso establecer normalidad de cara al partido. "Creo que no había ningún motivo para que hubiera tanta alarma en el aspecto deportivo", dijo el entrenador. "La afición del Girona es súper respetuosa y cívica, es una fiesta que pueda venir uno de los mejores equipos del mundo", sentenció Pablo.

En el aspecto puramente deportivo comentó que su idea es "competir, y a partir de ahí tendrán alguna opción de ganar, aunque es complicado". Dejo entrever que no habrá marcaje especial a Cristiano como lo hubo con Messi porque “hay una dependencia mayor de Messi en el Barça que de Cristiano en el Madrid", así que se tendrán que preocupar de "parar a todos". Sobre las cualidades del conjunto blanco destacó que "domina todos los tiempos, saca contras mortíferas y tienen infinidad de registros"​,concluyó el técnico del conjunto catalán.

Hernández Hernández será el colegiado

El encargado de impartir justicia en Montilivi será Hernández Hernández del Comité de Las Palmas. Alejandro José Hernández Hernández debutó en Primera División en 2012 y es internacional desde el año 2014.

Será la segunda vez que el colegiado nacido en Lanzarote dirija al Real Madrid en esta temporada. La primera fue en el empate del conjunto blanco ante el Levante, en un partido polémico y que acabó con la expulsión de Marcelo, que posteriormente sería sancionado con cuatro partidos.

Por otro lado, será el primer partido en el que arbitrará al conjunto catalán.

Convocatorias

A falta aún de confirmación oficial, la convocatoria de Zidane con las bajas aseguradas de Kovacic, Carvajal, Bale y Keylor Navas, todos por lesión. Carvajal aún no conoce su fecha exacta de vuelta aunque ya empieza a hacer pequeños trabajos físicos. Bale podría llegar al partido del miércoles ante el Tottenham y Keylor Navas no podrá estar disponible hasta el próximo partido de Liga.

El equipo catalán, también a falta de confirmación, no tendrá demasiadas bajas para el encuentro. El portero José Aurelio Suárez que es baja hasta enero y el central Pedro Alcalá que no estará disponible hasta mediados de noviembre serán los dos únicos jugadores que se pierdan el partido por motivos obligatorios. El Girona recuperará a Muniesa tras su lesión y a Stuani tras cumplir su sanción. Todos los demás están a disposición de Pablo Machín.

