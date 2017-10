Isco ya es adicto al gol

Isco deja claro su eficacia de cara a puerta | Foto: Daniel Nieto

¿Quién dijo que los centrocampistas no metían goles? Si alguien puede contradecir lo anterior es Isco. El malagueño ha conseguido influir en el juego del Real Madrid de tal manera que le ha sido imposible a Zidane no alinearle en la inmensa mayoría de los partidos, pero no solo eso, ahora además mete goles y da asistencias, lo que hace mostrar el extraordinario momento de forma en el que se encuentra el andaluz, encontrándose en una continua mejoría. Sin embargo, que Isco anote goles y de asistencias no es algo nuevo en él: Durante su etapa en el Málaga llegó a anotar 17 goles en dos temporadas; en su primera temporada en el Real Madrid anotó otros 11 goles jugando 53 partidos, siendo un ritmo bastante plausible para lo que venía siendo un jugador que era la sensación del momento, aunque a partir de ahí Isco experimentó una reducción de su poder goleador en las siguientes dos temporadas anotando la misma cantidad de goles de la temporada 2013/2014 en las temporadas 2014/2015 y 2015/2016.

De dudar cambiar de equipo a ser indiscutible

Fue a partir de mediados de la temporada anterior, el técnico Francés apenas alineaba a Isco en esporádicas ocasiones, llegaba Febrero y por las oficinas del Real Madrid no gustaba lo que les estaba llegando a los oídos: Una posible oferta por el malagueño del F.C.Barcelona, cuya estrategia era la de esperar el final del contrato del malagueño que llegaría en 2018 y a partir de ese momento conseguir al jugador libre. Todo esto hizo saltar las alarmas hasta el punto de que el propio jugador se pronunciase tajantemente en redes sociales declarando que continuaba en el Real Madrid y no se iría al Barcelona. Lo que ocurrió entre las primeras alarmas y la respuesta abierta de Isco fue lo fundamental. Zidane le dio oportunidades de nuevo al malagueño en partidos de altísimo nivel empezando de titular y el rendimiento desplegado por el jugador fue el que se esperaba: Sublime como su estilo de juego.

Desde ese momento Isco ha vuelto a remontar el vuelo y a ser lo trascendental que fue en su inicio con el club blanco y en el Málaga, además esto también se contrasta estadísticamente: En lo que va de 2017 ya ha anotado 10 goles en liga y ha realizado 8 asistencias de gol. Mención especial merece su gol anotado la pasada temporada (por cortesía de monsieur Benzema con una jugada de trapecista en la línea de fondo que aún se recuerda) ante el Atlético de Madrid en lo que fue el último partido de UEFA Champions League en el Calderón, aquel fue el único gol del Real Madrid en la vuelta de las semifinales antes de conseguir el billete a Cardiff, lo que supuso el corte de la hemorragia desatada por los dos goles tempraneros de Saúl y Griezmann de penalti que parecían desafiar el hat trick conseguido por Cristiano en la ida de las semifinales en el Bernabéu.

En este inicio de temporada, Isco ya ha anotado 3 goles (2 en liga y 1 en la Supercopa de Europa) y ha dado 2 asistencias en 14 partidos, con un promedio de 0.21 goles por partido que iguala a su promedio en la temporada 2013/2014 y que tiene vistas de seguir aumentando gracias a que ya es un jugador indiscutible en el Real Madrid.