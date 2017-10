La pócima de Cristiano para la 'Operación Gol' ante el Girona

Google Plus

El Real Madrid buscará la reconciliación con las goleadas contundentes | Foto: Daniel Nieto (Vavel)

El Real Madrid siempre se ha caracterizado como un equipo que no ha tenido ningún tipo de dificultades para crear ocasiones y éstas convertirlas en goles, un equipo siempre victorioso que en la generalidad de los partidos ha superado a sus rivales por más de un gol o dos. Pero lo cierto es que algo ha cambiando en este inicio de temporada, el Real Madrid no ha conseguido superar la barrera de los 3 goles en un único partido en lo que va de temporada 2017/2018. Habría que remontarse a la última final de la UEFA Champions League datada del 3 de junio de este año en Cardiff ante la Juventus de Turín como último partido oficial en el que el conjunto madridista superó la barrera de los 3 goles en un único partido: En aquel encuentro el equipo de Zidane se llevó su Duodécima Champions (la segunda consecutiva) consiguiendo la victoria anotando 4 goles (Cristiano x2, Casemiro y Marco Asensio), desde aquella noche mágica el equipo blanco no ha conseguido marcar más de 3 goles en un mismo partido... todavía.

Recuperar el martillo goleador de Cristiano

Fue un 8 de Agosto de 2017 cuando el Real Madrid inició oficialmente su actual temporada jugándose la Supercopa de Europa, en aquella ocasión se llevó la victoria con goles de Casemiro e Isco, rompiendo las apuestas tras una mejorable pretemporada que demuestra que cuando el Real Madrid juega en competición oficial hace falta algo más que valor y buen fútbol para poder batirles. Prosiguió con los clásicos de la Supercopa de España en los que el Madrid los solventó con cierta facilidad tras ganar al Barcelona 1-3 en el Camp Nou y 2-0 en el Bernabéu. Parecía que el inicio de liga iba a continuar siendo una apisonadora tras empezar ganando 0-3 al Deportivo en la primera jornada, pero lo cierto es que desde entonces algo falló en el Real Madrid: El equipo dominaba, tenía ocasiones, desplegaba una buen fútbol en la mayoría de los encuentros, pero faltaba materializar la mayoría de las ocasiones. Era necesario recuperar esa pegada de cara a puerta, pero en principio no se pudo conseguir lo que se necesitaba y se perdieron demasiados puntos en este inicio de liga.

Quizá un buen motivo fuese la ausencia de un Cristiano Ronaldo que fue expulsado en la ida de la Supercopa de España y sancionado con 5 partidos, el máximo goleador del equipo blanco temporada tras temporada desde que llegó a Madrid. Sin embargo, estando ya el Portugués en el terreno de juego desde la quinta jornada en liga y tan solo ha anotado un gol, aunque importantísimo ante el Getafe, que supusieron los 3 puntos para el Real Madrid. En Champions la historia es distinta para el crack portugués habiendo anotado 5 goles en 3 partidos (ante Apoel, Borussia Dortmund y Tottenham Hotspur), aunque tampoco en esos partidos se logró superar la barrera de los 3 goles en el conjunto. Parece algo más que necesario que un jugador como Cristiano vuelva a retomar la senda de los goles en la liga para poder disfrutar de resultados más abultados.

El máximo goleador es el equipo

Aunque hay jugadores que anotan más que otros, como es normal, lo cierto es que Zidane ha conseguido que ninguno se quede atrás tampoco en la tarea del gol. En la actual temporada de liga, han sido ya 11 jugadores distintos los que han anotado al menos un gol: Jugadores como Isco, Ceballos y Bale han anotado 2 goles, y Marco Asensio en solitario en el pichichi blanco con 3 goles anotados. Sin ninguna duda es el Real Madrid un equipo que no carece de goleadores, se encuentren en la posición de campo que se encuentren, algo que ha salvado ya al equipo esta temporada y que también lo hizo la pasada temporada (Anotaron gol todos los jugadores del primer equipo en alguna competición oficial eceptuando el entonces jugador madridista Fabio Coentrao).

Por lo tanto, el efecto que aún necesita Zidane es el más importante y es convertir más ocasiones de las que se han convertido, no obstante es algo que llega con el tiempo, ya lo demostró Cristiano la pasada temporada al final, y sin ninguna duda será demostrado por el equipo en las próximas jornadas si se mantiene el nivel de trabajo que se ha estado realizando hasta ahora, con tranquilidad, paciencia y con las ideas claras todo llega, y las goleadas también lo harán.