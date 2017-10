Lista de convocados ante el Girona

Google Plus

Zidane da la lista de convocados que lucharán por la victoria ante el Girona | Foto: Daniel Nieto (Vavel)

Ya se ha publicado la lista de 18 jugadores convocados para el encuentro del Real Madrid ante el Girona el Domingo 29 de Octubre a las 16:15 horas en BeIn. En la lista que ha publicado Zinedine Zidane se ha dejado ver determinadas ausencias motivadas por lesión como la de Keylor, Mateo Kovacic y Bale, el proceso de recuperación de Dani Carvajal y los descartes de Vallejo y Borja Mayoral. La lista se compone de los siguientes jugadores:

Porteros: Casilla y Moha.

Defensas: Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Theo y Achraf.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, M. Llorente, Asensio, Isco y Ceballos.

Delanteros: Cristiano Ronaldo, Benzema y Lucas Vázquez.

Encontramos una lista donde se recuperan a la mayoría de los jugadores habitualmente titulares tras el compromiso de los dieciseisavos de copa ante el Fuenlabrada el jueves 26 de Octubre en el que la lista de convocados estaba repleta de jugadores del filial, aunque repiten convocatoria jugadores como Casilla y Moha, Nacho, Theo, Achraf, M. Llorente, Ceballos, Asensio y Lucas Vázquez. Como novedades con la anterior lista de convocados, podemos distinguir la vuelta de jugadores como Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Modric, Casemiro, Isco, Cristiano y Benzema.

Zidane conoce de la importancia y dificultad que entraña el próximo partido ante el Girona, ya que les es fundamental seguir en la senda de la victoria en liga y así poder seguir luchando por recuperar el trono liguero. En el once destacan jugadores como Cristiano Ronaldo, del que se espera volver a anotar goles que ayuden al equipo, y destaca también Marco Asensio que repite convocatoria y que se presenta como pichichi madridista para esta próxima jornada. Finalmente, jugadores como Keylor Navas no están aún recuperados de su lesión, como Carvajal, Bale y Kovacic y no podrán jugar ante el Girona.

El próximo entrenamiento previo al partido del Real Madrid tendrá lugar el Lunes, 30 de octubre, a las 11:00 horas, en la Ciudad Real Madrid (puerta cerrada).