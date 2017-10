Zidane: "No me voy a meter en el asunto de Cataluña, solo pienso en el partido"

Google Plus

Zidane dirige al equipo desde la zona técnica en uno de los partidos ligueros I Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Zinedine Zidane compadeció en sala de prensa para comentar sus impresiones sobre el partido frente al Girona en la Jornada 10. Montilivi será un escenario bélico y no solo por el aspecto deportivo, sino porque reunirá a aficionados españoles con catalanes.

"Será un campo difícil. Nos espera un partido complicado, pero como todos en esta Liga", piensa el francés, al que no inquieta el hecho de no haber jugado todavía en el estadio catalán: "Lo haremos mañana", concluyó.

Respecto al contexto que estos días ha priorizado en el panorama informativo nacional, el entrenador no le presta importancia. "Vamos a viajar con normalidad y jugaremos. Veo solo el partido y nada más, no me voy a meter en el asunto de Cataluña. Solo pensamos en eso", aclara.

Además del duelo dominguero, los blancos tienen un importante choque de Champions el próximo miércoles. No será un problema para ellos, pues según 'Zizou' ya están acostumbrados "a jugar muchos encuentros seguidos". El galo recuerda que van "partido a partido".

Jugadores lesionados y los nuevos

Y precisamente para ese pero también para otros siguientes enfrentamientos, podría recuperar algún futbolista de la enfermería. De momento, seguirán viendo la evolución tanto de Keylor como de Bale: "No han entrenado, no puedo asegurar que estén en Londres. El lunes decidiremos", explicó. Sobre el galés, Zidane afirmó que "está bien anímicamente porque ya trabaja en el campo". Sin embargo, no pone fecha a su vuelta con el equipo.

Otros hombres que están jugando en lugar de los no disponibles son Kiko Casilla o Dani Ceballos, por ejemplo. El guardameta ex perico tiene una visita especial a Girona, tierra catalana aunque él haya nacido en un pueblo de Tarragona. "Está tranquilo, preparando su partido y nada más", resta importancia el francés.

En situación parecida a la del utrerano ex del Betis se encuentra Marcos Llorente, 'Zizou' cree que ambos están jugando bien: "Son jugadores que físicamente son muy fuertes y aunque Dani no haya jugado mucho, sí lo ha hecho con la selección", matizó. En referencia al centrocampista defensivo, considera que le "dio equilibrio al equipo" en Fuenlabrada, además de estar "siempre preparado para jugar".

Análisis del año y Mariano

"Cada uno puede opinar sobre el equipo en sí, pero creo que el año pasado fue mejor, con todo lo que ganamos", reconoce.

Aunque la temporada no está yendo como quizás se esperaban muchos aficionados madridistas, el técnico galo confía en "mejorar en muchas cosas". Eso sí, también cree que es "un buen balance" el ir terceros en Liga, líderes en Champions y haber ganado dos títulos. Con Benzema y Borja Mayoral como únicos delanteros, así como la falta de acierto goleador que el equipo sufrió en varios encuentros, mucho se ha hablado de la necesidad de otro ariete. Podría ser perfectamente Mariano Díaz, vendido este verano al Lyon, donde se está saliendo: “No me sorprende lo que está haciendo. Estoy muy contento por él. Jugó mucho conmigo en el Castilla y le conozco muy bien", piensa.

"Necesitaba jugar más y está mejorando”, cree Zidane, que no considera un error haber dejado marchar al dominicano.