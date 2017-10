Empate a uno en el derbi de filiales

Una primera mitad muy disputada en la que no pudimos ver ocasiones muy claras hasta los minutos finales de esta, con ambos equipos presionando muy arriba y sin ser capaces de encontrar el hueco para que los atacantes dispusieran de una buena oportunidad.

Una primera mitad sin muchas ocasiones

Salió con ganas el Castilla y a los pocos segundos se produjo la primera ocasión de peligro, tras una buena acción individual de Cristo que finalizó Quezada, pero que se fue por encima del largero. Cristo salió muy activo porqué en apenas un minuto ya había creado dos ocasiones de peligro, la segunda con un disparo desde fuera del área que se fue desviado, y es que estuvo mejor el Castilla en los primeros compases del encuentro, porque apenas dos minutos más tarde otra buena combinación del Castilla le iba a llegar a Franchu que iba a desbordar a Sergi, pero su disparo lo detuvo San Román sin ningún problema.

Vimos unos primeros quince minutos en donde el Castilla tocaba e intentaba sorprender con cambios de orientación, pero por su parte el Atleti B iba a estar muy bien organizando y buscando balones largos a la espalda de la defensa, a causa también de la presión de los de Solari. La primera ocasión de los rojiblancos iba a venir de una falta lateral que despejaba Belman a córner, en el cual iban a poner en práctica el laboratorio de Óscar Fernández, y a punto estuvo de acabar en gol la jugada ensayada, con un remate en el segundo palo que se fue desviado.

Se iba a animar el Atleti B tras estas ocasiones e iban a comenzar a presionar más alto, para así obligar también al Castilla a jugar en largo, pero iba a volver a aparecer Cristo con una buena combinación entre él y Franchu en banda derecha que iba a centrar Tejero y el remate de Dani Gomez se marchaba alto. Seguía presionando el Castilla y lograba recuperar la pelota en campo contrario, pero no así crear peligro con el balón. Lo intentaba el Castilla por banda derecha donde Tejero y Franchu estaban creando mucho peligro, pero los centros de ambos, no encontraban rematador.

Tejero puga por un balón con Manny | Daniel Nieto (VAVEL)

En los minutos finales de la primera mitad iban a producirse las ocasiones más claras, y los mejores minutos del filial del Atleti, la primera, tras una buena internada de Manny por la banda, que iba a desbordar a Tejero y Manu Hernándo, pero su disparo lo iba a parar Belman y el rechace no era capaz de aprovecharlo Ródenas. Insistían los de Óscar Fernández, con otra gran internada de Manny por banda tras un exceso de confianza de Tejero que finalmente iba a corregir Manu, y con un gran disparo desde la frontal de Cristian Rodríguez que iba a salir por encima del larguero, la mejor ocasión de la primera mitad la iba a tener Ródenas tras otra gran acción de Manny que regateaba, otra vez a Tejero, y se la daba a placer a Ródenas, pero este no llegó a rematar.

Iba a responder el Castilla con su ocasión más clara, tras una buena jugada combinativa en la frontal que iba a acabar con un centro de Quezada y el remate de cabeza de Dani Gómez lo iba a sacar un defensor rojiblanco en boca de gol, y así llegábamos al descanso.

En la segunda mitad llegaron los goles:

Salía bien el Castilla en la segunda mitad, y un error de Keidi en la salida, lo iba a aprovechar Quezada para recuperar la pelota pero el remate final de Franchu iba a taponarlo Montoro. En el minuto 50, se iba a producir una jugada que iba a marcar el àrtido, el penalti sobre Dani Gómez que había salido con muchas ganas en la segunda parte, y tras una gran acción individual iba a ser derribado por Sergi, que iba a ver la cartulina amarilla por esa acción, el penalti lo iba a transformar Javi Sánchez.

Iban a responder tras el gol, el Atleti B, con otra buena acción de Manny por banda izquierda pero su centro no iba a ser alcanzado por Cristian. Se iba a ir rompiendo el partido con la necesidad del Atleti de buscar el empate y esto iba a provocar que el Castilla encontrara huecos atrás, buscaban el segundo gol los de Solari, a través de un gran disparo lejano de Seoane que iba a detener el meta rojiblanco en dos tiempos, y a su vez, contraatacaban los de Óscar Fernández con un gran tiro de Manny que iba a enviar Belman a córner.

Dani Gómez encara a un rival | Daniel Nieto (VAVEL)

En estos minutos se iban a venir las ocasiones más claras del partido, porque Cristo se iba a plantar solo delante de San Román que iba a sacar una mano prodigiosa para evitar el segundo de los blancos, y a los pocos minutos iba a fallar una gran ocasión Dani Gómez, mandando alto un balón dentro del área, pero a río revuelto ganancia de pescadores que se dice, tras estas ocasiones del Real iba a llegar el gol del Atleti B, lo hacía por medio de Cristian Rodríguez de cabeza, con un remate picado abajo al primer palo de Belman en el minuto 67.

Este gol no cambió el desarrollo del partido, ya que siguieron surgiendo las ocasiones por parte de ambos equipos, la iba a volver a tener Dani Gómez, pero el de Alcorcón no iba a tener su noche de cara a portería, a todo esto, como no, volvía a responder el Atlético de Madrid con una buena incorporación de Sergi por banda izquierda pero su disparo iba a ser detenido por un gran Belman. Seguían sucediéndose las oportunidades por parte de ambos equipos y ahora era Álex, el lateral derecho del Real Madrid, el que se incorporaba por la banda derecha y quiso sorprender al meta rojiblanco con un disparo cruzado pero no tuvo éxito. Lo seguían intentando los de Solari que necesitaban más la victoria por su situación en la tabla y por jugar en casa, con un gran disparo de Quezada que iba a detener San Román con bastantes dificultades.

Finalmente llegaríamos a la conclusión del partido, con un resultado que deja más contentos a los de Óscar Fernández, ya que se encuentran más desahogados con su 9º posición en la tabla, y con que jugaban fuera de casa, y por el contrario sigue dejando a los de Solari muy tocados, ya que no consiguen alejarse todo lo que les gustaría de los puestos de descenso.