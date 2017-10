Objetivo: Montilivi

Cristiano Ronaldo durante un encuentro / Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

En medio de la brecha social que sufre el país, la declaración unilateral de Independencia por parte del Parlament, la aplicación del artículo 155 por el Gobierno central o el cese a Puigdemont como presidente del Govern, el estadio catalán de Montilivi estará lleno y preparado para recibir al Real Madrid. ¿El ambiente? no se sabe todavía, pero se espera que la política quede lejos del terreno de juego y los seguidores de ambos equipos sean conscientes de ello.

"La afición del Girona es muy respetuosa y cívica, y tiene muchas ganas de ver fútbol de Primera División", ha destacado el entrenador Pablo Machín.

El técnico blanco tampoco ha querido darle bola al tema pero es plenamente consciente de la situación actual en Cataluña: “Veo solo el partido de mañana y nada más. Hay mucho ruido alrededor pero no me voy a meter en el asunto”, añadió.

Desde luego la llegada de los de Zidane a las tierras catalanas ha sido tranquila y sin ningún incidente. Sobre las ocho de la tarde, en la pequeña terminal del aeropuerto de Gerona se concentraban centenares de aficionados que esperaban para ver a sus ídolos. Solo había seguidores del Real Madrid con banderas de España y del club blanco que aplaudían al equipo, gritaban el nombre de Florentino y se agolpaban para conseguir como fuera algún autógrafo y las mejores fotos de los jugadores. Nada más allá de lo habitual y normal. En resumen, un ambiente tranquilo y sin ningún tipo de percance.

"Que pueda venir uno de los mejores equipos del mundo aquí es una fiesta para nosotros", Pablo Machín.

Pero esta 10 jornada de Liga sí que hacía saltar las alarmas en el equipo merengue, también entre los jugadores. ''Nosotros queremos jugar el partido este fin de semana. Sabemos lo que está pasando pero intentamos dejarlo a un lado y centrarnos en lo deportivo para intentar sacar los tres puntos. Sigo mucho la actualidad catalana porque tengo muchos y buenos amigos allí que me dicen que la situación está complicada pero esperemos que se solucione'', comentaba Lucas Vázquez.

En cuanto a la racha de ambos conjuntos, los hombres de Pablo Machín suman un total de nueve puntos, por lo que quieren luchar por la segunda consecutiva y alejarse de los temidos puestos de descenso.

Machín, que llegó al banquillo del equipo catalán en marzo del 2014, cuando el Girona estaba en posiciones de descenso a Segunda B, ha destacado que los últimos años el club ha pasado del negro al blanco y eso es algo que todos tenemos que disfrutar a día de hoy. Bien es cierto que el Girona ha empezado esta temporada 2017/18 de la Liga con muy buen pie. Empató a dos con el Atlético de Madrid, después se hizo con el control de la Rosaleda ganando al Málaga, no dio muy mala imagen cuando perdió contra el Sevilla por 0-1... Empató con el Leganés y venció al Deportivo.

A pesar de los tropiezos, el Girona está en muy buen estado físico y podría estar viviendo uno de sus mejores momentos futbolísticos pero sabe que se enfrenta a un duro rival: "Será muy complicado, pero no vamos a salir derrotados y lo vamos a intentar", añadió. "En este tipo de partidos, los futbolistas no necesitan ninguna motivación. La implicación la tenemos garantizada", ha subrayado.

Por último ha explicado que no se plantea utilizar un marcaje al hombre sobre Cristiano Ronaldo como sí que hizo con Leo Messi en el partido contra el Barcelona. En palabras del técnico: "Hay una dependencia mayor de Messi en el Barça que de Cristiano en el Madrid", remarcó.

El conjunto blanco, por su parte, llega siendo doble campeón de Europa, con un Zidane recién nombrado mejor entrenador del mundo, con media plantilla cargada de triunfos de los premios 'The Best', con mucha confianza tras el 0-2 copero y con el plus de que lleva más de un mes sin tropezar en la Liga. Un Real Madrid rebosante de energía positiva y que además, ya parece haber dejado atrás a los fantasmas emergentes de su derrota ante el Betis. Un Real Madrid que está renaciendo cual ave fénix aunque no acabase de deslumbrar del todo con su juego en la goleada al Eibar en el Bernabéu (3-0) la pasada jornada.