Solari: "El objetivo lo ha dejado claro el club, y es la formación"

Solari en rueda de prensa tras el partido de ayer | Daniel Nieto (VAVEL).

Primero le preguntaron al argentino, sobre si sentía el respaldo de sus jugadores, ya que en el gol fue todo el equipo a abrazarse con él, “Claro que sí, de mis jugadores, del club y de toda la gente que trabaja aquí”. El entrenador dejo claro que todos eran conscientes de lo que estaban haciendo y que la competición era muy difícil, ya que tanto este año como el anterior, (periodo en el cual él se ha hecho cargo del equipo), han competido con un equipo muy joven, y es que es cierto que gran parte del Castilla de este año, eran juveniles el año anterior, y eso en una división como la segunda B que está repleta de jugadores con mucha experiencia y mucho más veteranos, lo acabas pagando.

El equipo celebra el gol de Javi Sánchez con el míster | Daniel Nieto (VAVEL)

"Nos focalizamos en competir y en aprender con la competencia, para formar”. Quiso dejar claro que tanto él como su equipo de trabajo no ven solo la foto final del resultado, sino: “la foto que se ve desde más lejos que es la de la evolución de los chicos y su formación”. Para explicarlo el técnico puso los ejemplos de que ocho de sus jugadores del año pasado ahora están en equipos de primera o el caso de Achraf que tras sólo un año en el Castilla ya ha jugado partidos importantes con el primer equipo, y manifestó que esto es un éxito de la institución que se logra con los riesgos de jugar en esta categoría con chicos tan jóvenes para que así compitan y aprendan sobre el césped.

Sobre que al equipo se le había visto más metido durante más tiempo que en otros encuentros, Solari quiso hacer hincapié en que si lograran marcar las ocasiones que generan, y así obtener victorias lograrían que el equipo jugara con más tranquilidad, aun así matizó que el dominio del juego durante más tiempo en este partido en concreto se debía a que el rival, también era un filial que tenía varios chicos jóvenes, “Esto es más complicado todavía contra equipos que son más veteranos, ya que mantener el dominio requiere de muchas cosas, como tener tranquilidad, madurez y manejar los tempos del partido”. Aun así explicó que va viendo progresos y que ojalá lleguen pronto las victorias.

Acerca del enfrentamiento verbal que tuvieron Dani Gómez y Javi Sánchez para decidir quién lo lanzaba: “Dani tiene ganas de ayudar al equipo, como todos, pero hoy se equivocó, pero es parte del aprendizaje”, el míster señaló que por el momento los penaltis los lanza Javi Sánchez, y de ahí el enfado del delantero blanco, y que esto son el tipo de cosas que les hacen perder los partidos, ya que los jugadores se quedan trabados y se “salen” por un momento del partido, y eso lo aprovechan los otros equipos más veteranos para sacar ventaja.

Solari da indicaciones durante el partido frente al Atleti B | Daniel Nieto (VAVEL)

“Yo me encuentro con mucha fuerza, sobre todo con la que me transmiten los jugadores, porque están convencidos y unidos”: También explicó que el hecho de que muchos jugadores suban con el primer equipo u otros incluso bajen con el juvenil para la Youth League, no influye en el buen trabajo del grupo.

Sobre si el objetivo a partir de ahora seguía siendo el de ascender a segunda, o a causa de la posición en la tabla quedaba descartado, el exjugador blanco dijo: “El objetivo lo ha dejado claro el club, y es la formación”. El entrenador explicó que claro que pelean por ganar todo y que ojalá salgan campeones, pero que ese no es el objetivo estricto, ya que sino no jugarían con jugadores de 20 años, sino que traerían a jugadores más experimentados, “Si juegas con jugadores de 24 años aquí, ¿Qué haces con los jugadores que salen del juvenil?, ya que si no les cortarías la progresión a los chicos que destacan en el juvenil con 18 años”, quiso dejar claro que si el objetivo fuera simplemente el ascenso el equipo traería a jugadores más experimentados, pero que aun así esta es una apuesta bonita y que ojalá todos sus jugadores puedan acabar jugando en el primer equipo como Carvajal, Lucas Vázquez, Llorente…etc. que son fruto del trabajo de mucha gente dentro del club, y de una apuesta como esta de jugar con jugadores jóvenes en esta división.