Anthony Varane: "Para Raphael es un orgullo llegar a 200 partidos con el Madrid"

Raphael Varane durante un encuentro / Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

''Estaba en el bachillerato y me llamó Zizou pero contesté sin saber muy bien quién. Me habló y me dijo que no era una broma, que era él. Yo dije: '¿Quién es?'. Y reconocí la voz. Estaba con vergüenza y como fue una sorpresa le dije que si me podía llamar en otro momento que estaba ocupado'', relataba el jugador del Real Madrid, a lo que Anthony, su hermano y agente le contestó dándole una bofetada de realidad: "Estás loco, ¿has colgado a Zidane?" Aunque de aquello solo queda ya un bonito recuerdo y una anécdota divertida, pues Varane se ha convertido, gracias a su juego y esfuerzo, en uno de los fundamentales para el técnico francés con ya 200 partidos blancos a la espalda.

''Me acordaré siempre del día que llegué al aeropuerto y había muchos periodistas. Yo solo pensaba en ir al club a firmar y no me imaginaba tanta excitación, tanta energía por ver a un jugador. Entendí dónde llegaba. Cuando vi las Copas de Europa, el estadio, la ciudad… fue como un sueño y un momento único'', confesó el joven jugador.

En cuanto a su primer recuerdo, el que siempre se le viene a la mente cuando le preguntan o le entra la nostalgia, se dio en los vestuarios del Santiago Bernabéu. ''Estaba solo mirando las taquillas y diciéndome: estos son mis compañeros ahora, es increíble. En el vestuario me recibieron muy bien. La ayuda de Benzema y Diarra fue importante para mí y siempre me han ayudado mucho. Con 18 años, sin conocerme, tenía que demostrar que podía compartir vestuario con ellos”, comparte el madridista.

Pero sus inicios no fueron fáciles: “Al principio me dio miedo jugar en un equipo. Lo hacía con mi hermano en el jardín y hacerlo en un equipo no sabía lo que era. Me forzó mi padre. Fui el primer día y me gustó tanto que ya quería jugar siempre”, recuerda el defensa. A lo que su hermano añade: "Al principio no era el más fuerte, pero le gustaba entrenar. Conoce sus cualidades: la velocidad, la anticipación, el juego aéreo, pero además disfruta con lo que hace y siempre quiere mejorar. Su idea es ser lo más completo posible y saber frenar a cualquier rival". Y sentencia: "Siempre fue muy competitivo, desde que éramos pequeños. En realidad era un ganador y en cierto modo en el Madrid ha encontrado su sitio".

Pero con ilusión, trabajo, constancia y esfuerzo, los sueños se cumplen y los de Varane se pueden palpar con estos 200 partidos vestido de blanco. Ya lo dijo el propio jugador en una ocasión: "Mi sueño es seguir haciendo historia en el Real Madrid". Y hoy lo repite su hermano y agente: "Para él, cumplir 200 partidos es algo enorme, pero espera que no sea más que el comienzo. Sabe que lo más complicado es mantenerse, así que tiene los pies en el suelo. El tiempo dirá hasta dónde llega".