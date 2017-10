Danilo: ''Estoy muy contento por Cristiano, Zidane... por todos''

Danilo durante su presentación como jugador del Real Madrid / Foto: Dani Mullor (VAVEL)

El 31 de marzo de 2015, se confirmó su fichaje por el Real Madrid por la cantidad de 31 millones y medio de euros, quedando en el Porto hasta finalizar la temporada vigente y luego quedar vinculado con el Real Madrid. El 9 de julio fue presentando en el Estadio Santiago Bernabéu como nuevo jugador merengue.

El 22 de julio de 2017, durante la pretemporada del Real Madrid en Los Ángeles, se oficializa su fichaje por el Manchester City, entrenado por Pep Guardiola y que fue clave en el fichaje del jugador brasileño por el conjunto inglés.

El ex madridista recuerda con cariño sus años blancos: ''He tenido muy buena relación con Zidane, he pasado dos años increíbles'', confesó.

''Echo de menos al Madrid pero así es la vida, hay que pasar página'', Danilo.

Y se siente orgulloso y feliz por los premios conseguidos por sus ex compañeros en la gala The Best: ''Estoy muy contento por Cristiano, pero no solo por él, también por Luka, Zidane, Marcelo, Sergio, Toni... el Real Madrid ha trabajado mucho, lo ha dominado todo y se lo merecía''.

Pero añade que echó de menos a algunos jugadores más entre los premiados. ''Faltaba Carvajal ahí, y no solo él, Casemiro también, pero bueno'', afirmó el jugador del City.

En cuanto a la pregunta de quién es mejor, si Dani Alves o Carvajal, Danilo ha respondido: ''Los dos hicieron un buen año pero al final como ganamos la Champions pues escojo a Carvajal''. Y añade: ''Carvajal se merecía como Alves estar en el once de The Best de la FIFA''.

Aunque para él, el más grande a día de hoy es CR7: ''Cristiano es el mejor sin duda, ha hecho muy buen año, con goles muy importantes de final de Champions y conquistó muchas cosas'', exclamó.

Y a día de hoy, aunque está muy bien con el City no puede evitar pensar también en su época blanca: ''Echo de menos al Madrid, pasé dos años increíbles, conociendo a personas muy importantes, pero así es la vida, hay que pasar página''.