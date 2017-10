Nacho: "Este Madrid tiene capacidad y orgullo"

Google Plus

El equipo antes del partido | Noelia Déniz (VAVEL)

El central del Real Madrid atendió a los medios tras la derrota en Girona, el de Alcalá de Henares entró al descanso por Varane, a causa de la lesión de este, y su actuación, como la del resto del equipo, no estuvo a la altura de lo que se espera del Real Madrid, el jugador nos dejó las siguientes valoraciones en cuanto al partido:

El español, no quiso poner excusas y explicó lo que todos pudimos ver que pasó sobre el césped, y es que a pesar de la gran plantilla de la que dispone el Real Madrid, vimos a un equipo sin recursos tras es el segundo gol del Girona, y es que cuando los catalanes se adelantaron aún quedaba mucho tiempo y los de Zidane no fueron capaces de reaccionar, y apenas tuvieron ocasiones claras con las que intentar revertir el marcador.

Benzema y Cristiano durante un córner | Noelia Déniz (VAVEL)

Nacho, también manifestó que dentro del grupo no existen las dudas, y que todos están convencidos de ser capaces de sacar la situación adelante, “La confianza en nosotros es plena, sabiendo lo difícil que va a ser esta Liga. Este Madrid tiene capacidad y orgullo”.

El central madridista también hizo una valoración de cómo es su situación en la liga tras esta derrota, “Son muchos puntos, no es nada fácil, lo único positivo es que estamos en octubre, queda mucha liga y somos el Madrid”. Nacho plantea la situación como un reto que no va a ser nada fácil, ya que estar a ocho puntos en octubre no es precisamente lo ideal para acabar siendo campeón, pero aun así explicó que el equipo está capacitado y preparado para lograr revertir esta situación y lograr así acabar levantando el título liguero.

También le preguntaron sobre las palabras de Casemiro sobre que hay que trabajar más, “Siempre hay que trabajar más, cuando ganas y cuando pierdes”. El defensa blanco, explicó la derrota como consecuencia de una falta de concentración en momentos puntuales del partido.