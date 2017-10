Zidane: ''Tenemos que pensar en el próximo partido''

Google Plus

Zidane dirige al Madrid I Foto: Daniel Nieto

La jornada del domingo pasará a la historia en Girona por la remontada de su equipo ante el vigente campeón de Liga y Champions. Portu y Stuani deshicieron el valor del primer gol del Real Madrid. Tan solo cuatro minutos bastaron para que el conjunto de Pablo Machín deleitara a su afición con un triunfo histórico.

Zinedine Zidane salió a la sala de prensa para tratar de explicar lo sucedido. La falta de concentración fue el factor más repetido tanto en la sala de prensa como en la zona mixta del Estadio de Montilivi.

“Hemos tenido ocasiones para hacer el segundo gol. Cuando ganas 1-0 al descanso tienes que pensar que el rival te puede hacer daño en la segunda parte. Nos han faltado cosas en la concentración. El rival juega directo, saca rápido de banda y juega los segundos balones. Ahí nos ha faltado. Pero tenemos que pensar en el próximo partido y pensar que la Liga es muy larga, queda mucho y no estoy preocupado. Vamos a levantar esto”, declaró Zidane.

El contraste entre la actitud ofrecida en Liga y Champions es un hecho. Los jugadores del Real Madrid han terminado la primera parte de la fase de grupos como líderes junto al Tottenham. Sin embargo, en la Liga, ya son ocho puntos los que les separan del Fútbol Club Barcelona. “La Liga no da pereza, es nuestro día a día. Es verdad que hemos perdido tres puntos y no era lo esperado. Después de cuatro victorias no esperábamos este partido. Las ganas de los jugadores por esta Liga siguen intactos”.

La visita a Wembley es el próximo obstáculo a superar por el Real Madrid. “Ahora vamos a descansar porque tenemos partido de Champions el miércoles. Hay que analizar este partido porque si perdemos es por algo, pero no ha sido por la actitud”, confesó Zidane.