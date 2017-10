La contracrónica: el Madrid y la desidia con la Liga

Google Plus

Dani Nieto, Vavel.com

El Real Madrid no pudo con el Girona en Montilivi. El equipo de Zidane es incapaz de meter un gol al arcoiris, y sumado a los errores defensivos y desconcentraciones en muchos tramos del partido, hacen que el Madrid sume una nueva derrota en la Liga Santander. Es la segunda derrota de la campaña en el décimo partido. Isco marcó el gol blanco, de hecho fue el único que sacó algún color al equipo, como ya es habitual en el malagueño. Sin embargo, el resto del equipo no dio la talla ante un buen Girona que supo aprovechar muy bien sus ocasiones.

Isco volvió a liderar

El de Arroyo de la Miel ya nos tiene acostumbrados a echarse el equipo en las espaldas, y ayer no iba a ser distinto. El Madrid estuvo a punto de empezar el partido con un gol en contra, con el balón estrellado al poste del Girona. Pero en ese momento, Isco leyó el contraataque, y metió un buen balón para Benzema, que conectó con Cristiano. El portugués disparó, pero no fue lo contundente que quiso y el portero despejó. En esos instantes llegó Isco, que además hizo de delantero centro para rematar ese balón y hacer el primero. Después, poco vimos del Madrid en la primera parte. El Girona no se echó atrás y comenzó a apretar al Madrid.

En la segunda parte, el Madrid fue lamentable. Aday Benítez sorteó a Casemiro y Modrić como quiso y le entregó un balón de ensueño a Stuani, que con buen recorte a Nacho pudo poner el empate en el marcador. Lejos de reaccionar, el Madrid siguió sin enterarse que el que iba perdiendo en el marcador era él. El Girona siguió tocando el balón, y en una de esas, Maffeo disparó contra la defensa, y en fuera de juego, Portu remató de tacón. Fue el segundo gol del Girona a un Madrid que pareció el de Benítez. Ni los cambios de Zidane hicieron funcionar al equipo, pues Lucas Vázquez no parece el de hace dos temporadas, y porque ya no es el mismo Asensio que el de principio de la temporada. Toca punto de inflexión y reaccionar ante la mala imagen que da el equipo blanco.

Fondo de armario

Mientras que en la temporada pasada, el Madrid conseguía resolver este tipo de partidos con Morata y James en el banquillo, esta temporada no consigue desatascarse con los cambios. Ya no tiene jugadores que consigan revolucionar el encuentro y eso lo nota Zidane a la hora de elegir. La falta de un delantero centro y de un medio centro con galones hace que el Madrid tenga que mirar al mercado de invierno, en busca de al menos un delantero para suplir a Cristiano o Benzema.

Y Gareth Bale, ¿para cuándo?

Lo del galés comienza a ser preocupante. Gareth Bale no ha conseguido tener la continuidad nunca. Cuando regresa de lesión y parece que vuelve, no consigue entrar en el equipo. Además, las continuas lesiones hacen que el público comience a desesperarse y que se recuerde a otro caso parecido como fue Kaká o Arjen Robben. El Madrid debe reaccionar con el tema Bale, pues no puede depender de un jugador que se lesiona cada dos por tres. Además será complicado quitar del esquema a Isco, pues como se vio ayer, sin el malagueño los resultados pueden ser hasta peores.