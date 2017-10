El tottenham buscará la victoria en Wembley

Google Plus

El tottenham en el Santiago Bernabéu.Foto:Dani Nieto(VAVEL)

El Tottenham buscará la victoria frente al Real Madrid. El gol en propia de Varane les da una ligera ventaja a la hora de enfrentar el encuentro en territorio inglés. Precisamente ese gol en propia puerta del francés ha sido el único que el conjunto inglés ha anotado al conjunto blanco en un total de 450 minutos que ambos equipos han disputado.

El Real Madrid llega al encuentro con sentimientos encontrados tras una dura derrota en Montilivi frente al Girona la pasada jornada 10 de la Liga Santander. Los blancos jugaron un encuentro desastroso en todos los ámbitos y han comenzado la semana trabajando duro para corregir los errores que vienen acumulando en todos los encuentros disputados. Los madridistas necesitan la victoria para volver a reencontrase con el Real Madrid que siempre han sido, el Real Madrid que nunca se rinde ante las adversidades y el que siempre resurge de sus cenizas.

En cuanto al once de Zidane, no habrá grandes cambios puesto que los jugadores lesionados siguen en la enfermería blanca y no estarán disponibles para viajar a Londres.

Por la otra parte, el Tottenham viene también de perder en Old Trafford frente al Manchester United por 1-0, la derrota de los ingleses fue totalmente diferente a la derrota de los blancos en Girona, los hombres de Mauricio Pochettino hicieron un partidazo y la derrota fue injusta, el técnico argentino lo lamentó tras el encuentro.

El once de Pochettino puede variar con respecto al partido de ida en el Santiago Bernabéu porque Kane está lesionado. La estrella del Tottenham tiene una lesión en los isquiotibiales y es duda ante el Real Madrid. El técnico se manifestó ante los medios de comunicación bastante optimista y cree que el jugador estará disponible para enfrentarse al conjunto madridista el próximo miércoles. El argentino afirmó que tiene “un buen presentimiento” y aseguró que: “vamos a analizarlo y a tomar la mejor decisión, pero él se siente bien, no sólo es que lo presienta yo, es la sensación del jugador también”.

El encuentro promete ser una lucha de titanes con un objetivo en común: la victoria.