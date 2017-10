Ramos: "No podemos dejarnos más puntos". Fuente: Vavel

“No desconocemos la situación en Girona pero es verdad que fue una sensación agridulce porque no podemos dejarnos más puntos. Tras una derrota, en el autobús vamos cada uno a su mundo haciendo autocrítica con sus películas, mientras que Zidane va viendo el partido. Lo habitual en este equipo es analizar todo al día siguiente” comenzó declarando el capitán del Real Madrid con respecto a la derrota del pasado domingo en Girona.

El central fue preguntado por si había algún culpable de la derrota ante el Girona: “Aquí nunca hay culpables, cuando se gana, ganamos todos y si perdemos también es por culpa de todos. Es verdad que en algunos momentos se bajó la intensidad, aunque creo que no siempre es el motivo para perder un partido. El Girona hizo un gran partido y un gran planteamiento y lo mejor es pasar página y no lamentarnos, porque en el Real Madrid todo va muy rápido y de hecho, ha habido Ligas en las que he remontado más de ocho puntos”.

En cuanto a la relación de los futbolistas con la prensa, Sergio dijo: “yo soy una persona tranquila y siempre respondo a todo lo que se me pregunta. Soy partidario de que haya buena relación entre periodistas y futbolistas, pero creo que la prensa a veces se equivoca cuando hace ataques personales o cuando de un entrenamiento de 40 minutos super normal y con gran ambiente, sacan sólo la única patada”.

El de Camas habló sobre el ambiente en la visita del conjunto blanco a Cataluña, tras la situación que se está atravesando: “la sensación de ir a Girona fue igual que la de ir a cualquier otro lugar, encontré banderas catalanas pero también españolas. De todos modos, lo que yo diga sobre este asunto poco va a influir. Aunque sí que creo que juntos somos más fuertes y eso no lo va a cambiar nadie”. También señaló que “es poco posible que algún día haya una Liga sin el FC Barcelona”.

El jugador del Real Madrid también habló de Gerard Piqué: “lleva un gran segundo apellido, y por eso cada dos por tres procuro recordarle que se apellida Bernabéu. Piqué siempre que ha venido a la Selección ha tenido una actitud ejemplar. Ahora la relación está mucho mejor que antes, ya que antes prácticamente no teníamos relación y al final las cosas se han ido madurando y todo va mejor. De hecho, hablamos mucho sobre nuestras mujeres y nuestros hijos”.

Sergio Ramos reconoció que le gustaría que el himno español tuviera letra en un futuro: “me gustaría que el himno español tuviese letra, es algo que hasta me preocupa más que el tema catalán, ya que me gustaría algún día poder mirar arriba antes de un partido con España y cantar el himno español. Además, en las finales siempre que suene cualquier himno procuro mirar al cielo y acordarme de mi familia y de los que no están, porque sé que es un momento único para el que llevamos muchos años preparándonos”.

El capitán de la selección española también habló de la posibilidad de ser el presidente de la RFEF: “deportista y capitán de la Selección creo que tal vez sería bueno que se diera una vuelta a todo lo que sucede en la RFEF. Sería muy bonito tener el cargo de presidente de la Federación. Eso es algo que sólo podría darse en un futuro. En mi Junta habría gente honesta y con ganas de comerse el mundo".

Sergio Ramos comentó las declaraciones de Álvaro Morata, en las que critica su vuelta al Real Madrid: “tendría que hablar con él porque en las entrevistas siempre se intenta sacar el titular que más repercusión tenga. Si ha dicho eso será una opinión personal que no cambiará el gran cariño que siempre he tenido y voy a tener con él”.

Con respecto a una futura renovación con el Real Madrid, el ‘4’ dijo: “es algo que se ha planteado pero que por el momento no me preocupa nada, cuando llegue el momento se firmará en un minuto porque el presidente y yo tenemos un entendimiento muy grande”.

Para concluir, Sergio Ramos habló sobre el vestuario de la Selección española: “a los jugadores el vestuario nos parece un terreno muy personal y antes tenían costumbre de entrar como Pedro por su casa todos los directivos. Para mí, el vestuario es un lugar muy personal para los futbolistas y por eso pedíamos tener nuestra intimidad".