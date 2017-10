Inglaterra se le da bien al Real Madrid

El Real Madrid volverá a enfrentarse al Tottenham, esta vez en tierras londinenses. | Foto: Daniel Nieto

En el horizonte madridista vuelve a presentarse una nueva oportunidad, después de caer en Girona el Real Madrid tiene una gran oportunidad de resarcirse de los daños causados tanto para sí mismos como para la afición madridista. La situación en liga se ha vuelto complicada, a 8 puntos del líder antojándose una larga distancia que provoca que su recuperación sea un tanto utópica y sólo el tiempo determinará su viabilidad con la realidad. Pero este miércoles es otra historia, vuelve la competición fetiche para los madridistas, para volver a la ilusión, a la senda de la victoria, e inyectar la motivación e intensidad perdida en el juego y convencer en la victoria, en otras palabras: Vuelve la Champions.

Europa para curar heridas

El Real Madrid ha realizado un buen arranque en esta Champions situándose en la primera plaza de la fase de grupos empatando a todo con el Tottenham, por encima del Borussia Dortmund y del Apoel Nicosia. El Real Madrid solventó con claridad los dos primeros encuentros y empató el tercero ante el Tottenham en casa ofreciendo una imagen muy decente y gozando de bastantes ocasiones claras, chafadas la mayoría por el meta rival Hugo Lloris, destacable fue también la actuación del portero madridista Keylor Navas para mantener la igualdad en el choque, que finalizó con empate a uno.

Nos encontramos en la jornada 4 de la fase de grupos y el Real Madrid llega herido, no por la Champions ni por la Copa, sino por la liga. Es necesario olvidar lo sucedido en la competición doméstica hasta ahora y levantarse, 10 puntos perdidos en las 10 primeras jornadas son demasiados para un equipo que aspira a todo, pero eso ya es algo irremediable y solo se puede mirar hacia delante, echar la vista atrás solo está permitido para coger impulso y el impulso inmediato se encuentra en Londres, en Inglaterra.

Además, es que hay motivos para pensar en el despegue definitivo del equipo madridista, ya que al Real Madrid no se le da nada mal jugar en Inglaterra, que es lo que va a hacer el miércoles. El actual bicampeón de Europa dirigido por Zinedine Zidane sabe lo que es jugar en tierras inglesas: ya se enfrentaron al Manchester City en la ida de las semifinales de Champions de 2016, que finalmente acabaría pasando a la final y consiguiendo el título. El próximo encuentro será ante el Tottenham en el Estadio de Wembley donde muy posiblemente encuentren un once bastante parecido al que llegó al Bernabéu liderado por Harry Kane como la sensación del momento y escudado por un Lloris que ya demostró por qué es el encargado de guardar la meta del actual tercer clasificado de la Premier League. Los precedentes madridistas más recientes en casa del Tottenham son positivos y se remontan a los cuartos de final de la Champions de 2011 donde el conjunto blanco, entonces dirigido por José Mourinho, venció a los Spurs por cero goles a uno, siendo el autor del gol Cristiano Ronaldo.

El Real Madrid ya consiguió vencer al Tottenham en Londres. | Foto: UEFA.com

Invictos en Inglaterra desde 2009

Habría que remontarse a Marzo de 2009 para recordar la última derrota blanca en territorio inglés, el Real Madrid entonces dirigido por Juande Ramos llegaba a Anfield con la necesidad de remontar un gol de Benayoun en la ida de octavos de final en el Santiago Bernabéu que llegaba en los minutos finales del encuentro, pero desafortunadamente el ambiente que se encontraron los jugadores madridistas en Anfield les desbordó y el Liverpool de Rafa Benítez aniquiló con 4 goles a un Real Madrid que seguía con su peculiar maldición de no poder pasar los octavos de final de la máxima competición europea.

"You'll never walk alone" rezaba en el túnel de vestuarios de los Reds por donde el Real Madrid regresó a Madrid, y lo cierto es que desde entonces el equipo blanco no ha vuelto a caminar solo en la Champions. Aquella noche ha quedado bastante atrás, la suerte madridista en la Champions ha cambiado mucho y ya no ha vuelto a perder ni un partido más en tierras inglesas desde entonces, ni siquiera en Anfield. El próximo encuentro en Inglaterra fue en cuartos de final de Champions de la temporada 2010/2011 y el Real Madrid eliminaba al Tottenham con un resultado de cero a uno en el aquel entonces estadio White Hart Lane, con un global de cinco goles a cero para los blancos. No fue hasta 2 temporadas después, cuando el mismo Madrid de José Mourinho se enfrentó al Manchester City en la fase de grupos de la temporada 2012/2013 con empate a uno, siendo Benzema el goleador madridista en aquella ocasión. Poco después en la vuelta de los octavos de final de la Champions de esa misma temporada el Real Madrid visitaba Old Trafford, obtuvieron la victoria y el pase a cuartos con un resultado de 1-2 (2-3 en el global), en el que los goleadores fueron Modric y el ex del United Cristiano Ronaldo.

No fue hasta octubre de 2014 con la décima ya en el bolsillo cuando el Real Madrid de la mano de Carlo Ancelotti consiguió su particular 'vendetta' endosando un 0-3 al Liverpool en fase de grupos de la temporada 2014/2015 que catapultaba al equipo blanco a los octavos de final de la Champions que disfrutaba de una racha de victorias seguidas y de juego espectacular, los goleadores fueron Benzema con 2 goles y Cristiano, cuyo gol fue elegido el mejor de la UEFA Champions League 2014/2015. El último precedente fue de nuevo en Manchester en el Etihad Stadium, el Real Madrid consiguió un valioso empate a cero ante el Manchester City lo que permitiría el pase a la final junto con el 1-0 conseguido en la vuelta en el Bernabéu, que significaría el 28 de mayo de 2016 la Undécima Champions de color blanco.

Es por eso que ahora más que nunca el madridismo debe creer en la regeneración del club, en recuperar la confianza en el juego, mostrar más intensidad y en volver a demostrar a Europa que por algo el Real Madrid es el actual campeón tanto a nivel nacional como internacional. Ahora es el momento.