Karembeu: "Pienso que el equipo volverá a ganar"

Karembeu con el Real Madrid. Fuente: GettyImages

Christian Karembeu, actual asesor del presidente de Olympiacos, ha tenido la oportunidad de hablar con los medios españoles (COPE para ser precisos) gracias a que el Barça ha viajado a Grecia para enfrentarse al conjunto de El Pireo.

Lejos de centrarse en el partido que enfrenta al club para el que trabaja con el F.C. Barcelona, Karembeu ha dedicado gran parte de su intervención en COPE para hablar de la situación que atraviesa el Real Madrid en estos momentos.

El centrocampista fichó por los de Concha Espina en 1997, y se marchó tres temporadas después, al término de la 99-00. Durante ese período de tiempo, Karembeu se enamoró del club blanco, algo que ha dejado más que claro en sus declaraciones: “Me mantengo en contacto con el equipo hablando con gente de la entidad, leyendo diarios o escuchando COPE, sigo siendo del Madrid, y aunque tiene ocho puntos menos, pienso que es muy competitivo y volverá a ganar”

Fuente: LaLiga

Además, el doble campeón de la Champions League también tuvo tiempo para analizar el partido de mañana, en el que, cómo no, destacó la desventaja económica que sufre el Olympiacos respecto a sus rivales, en especial con los del Camp Nou: “Tenemos un presupuesto de 65 millones, nada que comparar con el Barcelona. El dinero ayuda mucho a los grandes, seguro”

El nativo de Nueva Calcedonia concluyó con un comentario respecto a los premios The Best, celebrados hace exactamente una semana en Londres. Estos han sido muy cuestionados debido a que, para muchos, Cristiano Ronaldo no merecía el galardón que le acredita como mejor jugador del mundo, ya que desde el comienzo de temporada no ha rendido nada bien. Sobre esto, Karembeu añadió: “Messi y Cristiano merecen 'The Best' siempre. Si me dicen de fichar a uno u otro, digo que a los dos."