Zidane: "Wembley es un escenario bonito para jugar al fútbol"

Rodri. J Tomellas

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane habló en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Tottenham, el equipo dirigido por Pochettino, al cual alabó. Zidane buscará la victoria en Wembley para ser más líder todavía en el grupo H de la Champions League.

El técnico confía en su equipo de cara al choque: “Estamos bien. Anímicamente puede pensar la gente que después de una derrota estamos mal, pero al contrario. Estamos bien físicamente y preparados para hacer un buen partido. Es un escenario para hacer un gran partido contra un buen equipo y es lo que nos espera”.

“Es un buen escenario para hacer un buen partido contra un buen rival. Queremos ver un buen partido. A los jugadores les gustan estos partidos. Estamos preparados para hacer un buen partido, no sin complicaciones porque jugamos ante un gran equipo”.

El Real Madrid se medirá ante el equipo inglés en un estadio especial, en Wembley: “Los jugadores notan dónde están. Es un escenario muy bonito para jugar al fútbol. Más que el estadio, que representa mucho, vamos a ver a dos equipos muy buenos. Eso es muy bueno para los aficionados al fútbol. Yo creo que jugué en el otro Wembley y fue una sensación muy buena. Ahora no voy a tener la suerte de jugar pero los futbolistas sí”.

“No creo que el partido ante el Girona fuera el peor. El fútbol es así y cuando se pierde es por algo. El otro día nos sorprendieron pero no hay que pensar más allá. Ahora tenemos un partido para intentar jugar bien al fútbol, darlo todo e intentar ganar”.

El Real Madrid no ha comenzado de la mejor manera esta temporada. Los blancos perdieron ante el Girona y el juego no está siendo el mejor: “Tengo la misma ilusión y la misma pasión. Lo más importante para mí es el trabajo. Hay momentos complicados en la temporada y lo tenemos ahora, siempre es así después de una derrota. Me gustan los retos y tenemos un buen partido mañana para intentar ganar. Me gusta cuando las cosas se ponen difíciles y lo que queremos es volver a ganar otra vez”.

Por último, Zidane alabó al entrenador del Tottenham, Pochettino: “Está haciendo un trabajo excepcional. Lo está haciendo bien en un club que aspira a más. Sus resultados hablan por él. No creo que sea más difícil jugar contra un equipo que juega con dos o con tres centrales”.