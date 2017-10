Marcelo: "Será un partido durísimo y muy bonito para jugar"

Foto: Realmadrid.com

Pocos, muy pocos son los estadios que cuentan con la grandeza de Wembley. El mayor escenario de fútbol del lugar donde nació todo. El estadio con más capacidad de Reino Unido. Wembley no es un campo cualquiera y el Real Madrid lo sabe. Por eso no existe mejor lugar para redimirse de la derrota en Girona que ese. Y Marcelo lo tiene claro: “Cuando se pierde un partido o se empata estamos tristes. Tenemos un partido mañana y no podemos pensar en el partido perdido. Sirve de motivación para salir a ganar el siguiente encuentro y mañana va a ser un partido muy bonito. Sabemos lo que hemos fallado en el último partido y vamos a intentar no cometer esos errores mañana”.

Enfrente estará el Tottenham de Pochettino. Los "spurs" ya sorprendieron en el Bernabéu con ese empate, pero para los que siguen su actualidad deportiva día sí y día también, su consagración competitiva entre los más grandes estaba al caer. Y ya cayó. Los Kane, Alli (ya puede jugar este encuentro después de la sanción), Eriksen y compañía se la pueden liar a cualquiera: “Es un grandísimo jugador, pero el Tottenham no es solo él. Hizo mucho en el primer partido pero sus compañeros también. El Tottenham necesita su ayuda pero no tenemos que pensar que sin él sería mejor. Tenemos que pensar en el colectivo porque el Tottenham es un grandísimo equipo”.

Esto es la Champions. Aquí el Real Madrid está en su salsa. No tiene complejos y gana los partidos muchas veces por inercia. Lo contrario que en la Liga, donde le está costando mucho encadenar triunfos. El lateral brasileño no sabe muy bien cuál es la razón de esta diferencia entre competiciones: “Quizás sea la motivación de cada jugador. Es normal, vas a un partido de Champions y no puedo explicar exactamente lo que pasa. Pero para ganar la Liga tienes que estar motivado todo el año. Para ganar una Liga no puedes perder puntos. Es muy difícil, son partidos cada tres días y tienes que estar a un nivel muy alto, descansar y estar mentalmente preparado para las críticas. Hay mucha presión, pero hay que mejorar y lo vamos a hacer”.