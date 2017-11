El Real Madrid tropieza con la misma piedra

Karim Benzema durante el encuentro | Foto: realmadrid.com

Los problemas del Real Madrid si se trasladaron, en esta ocasión, a la Champions League. El equipo blanco generó múltiples ocasiones de gol, las cuales no fueron materializadas a consecuencia de fallos y de una gran actuación de Hugo Lloris.

Los de Zidane parecieron un equipo similar al que acostumbraban tras el primer gol de los ingleses. Combinaciones buenas en ataque, buenas transiciones defensivas y el centro del campo fue capaz de dominar el juego por instantes. Sin embargo, esto fue solo un espejismo, ya que con la reanudación del partido tras el descanso los de Chamartín volvieron a tener problemas y sucumbieron ante los de Pochetino.

La puntería volvió a ser imprecisa

Los delanteros blancos no tuvieron su noche. Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, junto al resto del equipo, generaron múltiples ocasiones de gol que no fueron materializadas. El guardameta del Tottenham, Hugo Lloris, tuvo una buena actuación, aunque los blancos no consiguieron poner en aprietos reales al meta francés. El Real madrid se volvió a reencontrar con su asignatura pendiente en lo que van de temporada, la precisión, ya que el equipo genera ocasiones de gol pero no es capaz de materializarlas.

El Real Madrid realizó diez disparos a puerta por siete de los Spurs, dato que refleja a la perfección la eficacia que tuvieron ambos equipos durante el encuentro.

Zidane se olvida de Ceballos

El mediocentro andaluz volvió a quedase en el banquillo cuando el equipo precisaba más de sus cualidades futbolísticas, algo que hace dudar de la confianza del técnico en el internacional sub 21.

Ceballos ha aprovechado los minutos que Zidane le ha otorgado a lo largo de la temporada, realizando grandes actuaciones como contra el Alavés, anotando dos tantos en Mendizorroza, y convirtiéndose de esta manera en un buen revulsivo, y opción alternativa para el equipo. Sin embargo, el técnico francés echa mano de otros futbolistas prioritariamente cuando el equipo necesita modificaciones.

Volvió la defensa de tres

Zidane volvió a implantar una defensa compuesta de tres centrales para liberar a los laterales. Tras el descanso y con el equipo perdiendo 1-0, el técnico francés colocó a Casemiro de central, junto a Ramos y Nacho. Marcelo y Achraf quedaron como carrileros para oxigenar las bandas del equipo, y así poder conectar más centros con los delanteros. Esta solución, al igual que sucedió en Girona, no resultó eficaz y los ingleses anotaron otros dos tantos, que tumbaron al Madrid.