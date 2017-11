Tottenham Hotspur 3-1 Real Madrid: puntuaciones del equipo blanco

Los 11 elegidos hoy en Wembley | Foto : Real Madrid CF

El Real Madrid se ha dejado en Londres este miércoles algo más que tres puntos: el pase a octavos de final como primero de grupo. El equipo de Zinedine Zidane fue incapaz de dominar al conjunto londinense. Los púpilos de Pochettino controlaron al equipo blanco y consiguieron una merecida victoria en Wembley.

Criterio de puntuación: 0-3 Muy mal | 4: Mal | 5: Regular | 6: Bien | 7: Bastante bien | 8: Gran partido | 9: Fantástico | 10: Sobresaliente

​​Kiko Casilla

3 | El partido del meta madridista fue discreto. A pesar de mostrarse seguro en balones aéreos y remates sin mucha maldad, no hizo nada para evitar la derrota de su equipo. En el primero, le remetan en el área pequeña. En el segundo, no puede hacer nada. En el tercero, se vence a un lado y Eriksen le engaña totalmente picándosela al contrario. Pudo hacer algo más.

Achraf

4 | El lateral no lo hizo mal para el momento en el que ha tenido que afrontar este partido. Bien en ataque con profundidad y llegando hasta línea de fondo, pero poco más. Impreciso con sus pases y con sus centros, que fueron muchos y no tuvieron ningún peligro. Muy poco peso defensivo.

Nacho

5 | El central no tuvo errores graves, cortó multitud de balones de hecho, pero acabo remando en la misma dirección que el resto de su equipo. Superado en muchas ocasiones por la calidad de los jugadores del equipo londinense.

Sergio Ramos

4 | El capitán cuajó una gran primera parte, con cortes de balón en situaciones clave y sacando un mano a mano de Kane. A partir del descanso se vino un poco abajo. La mala suerte le acompañó en el 2-0. No hizo una falta en la contra que podía haber evitado el 3-0. Acabó enzarzandose con Dembélé en una acción que muchas veces acaba con el camero expulsado. Hoy solo vio la amarilla por aplaudir a Cakir.

Marcelo

2 | El jugador brasileño parece otro. No es el mismo que rompía partidos por la banda izquierda con su magía y profundidad. Desaparecido en defensa. Lo intentó en ataque, pero sus acciones casi nunca llegaron a buen puerto. Parece que el lateral no se encuentra en su mejor estado de forma.

Casemiro

4 | Tras cuajar una buena primera parte en lo referido al trabajo defensivo, se vino abajo cuando comenzó a jugar de central en la segunda. No juega cómodo en esa posición y se nota. Delle Alli le tira al suelo en el 2-0 y le hace un traje en el inicio de la jugada del tercero. No estuvo acertado el brasileño.

Kroos

3 | Desaparecido. Sin rastro de Toni Kroos hoy en Wembley. Muy controlado por el sistema defensivo de Pochettino, no fue capaz de hacer dominar al Madrid. Fallón en su gran baza, el pase. Mal momento del alemán.

Modric

4 | Un espejismo de lo que es. No tuvo el peso en el juego que el equipo necesita. Aunque no lo hizo mal en los balones que tocó, demostrando que es un jugador de gran calidad, no aportó nada para que su equipo dominase al rival. Al igual que Kroos, el croata no se encuentra en su mejor momento y es algo que nota todo el equipo. Acabó sustituido en el 81'.

Isco

6 | El genio andaluz estuvo bastante bien cuando entró en contacto con el balón pero se le veía muy solo. No lo hizo mal ni cometió errores que lastrasen a su equipo, pero hoy no pudo resolver el partido con la magia de sus botas. Buen trabajo defensivo en la presión de la salida de balón rival. Acabó siendo sustituido probablemente por el desgaste físico en el 73'.

Benzema

2 | Desaparecido durante casi todo el tiempo que estuvo en el terreno de juego. Apenás llegó a conectar dos buenas combinaciones con Cristiano Ronaldo. El delantero francés no se encuentra en un buen estado de forma. Un partido inaceptable para ser el 9 del vigente campeón de Europa. Sustituido en el 73' no se notó su ausencia.

Cristiano Ronaldo

5 | Anotó el gol del honor en la recta final y poco más. Tuvo alguna ocasión para batir a Lloris y no la aprovechó. Falló alguna que el killer portugués no suele fallar. Su juego tampoco ha tenido impacto en el del equipo. Se espera algo más de él en este tipo de partidos donde no suele esconderse.

Asensio

4 | El centrocampista mallorquín lo intentó en el poco tiempo que estuvo en el terreno de juego pero poco pudo hacer. No es el mismo jugador estelar que deslumbraba a inicio de temporada y se nota.

Borja Mayoral

4 | Asistió con la puntita a Cristiano Ronaldo y poco más se vio de Mayoral en Wembley. Tampoco tuvo el tiempo necesario ni el juego del equipo era el idoneo.

Theo Hernández

SC | Disputó poco más de diez minutos e intentó alguna incursión por la banda izquierda, pero con poco éxito.

Zinedine Zidane

2 | El técnico francés del Real Madrid vivió una de sus noches europeas más negras como entrenador. Siguió confiando en los mismos. Volvió a apostar por una defensa de tres después del descanso retrasando a Casemiro y adelantando a Marcelo y Achraf para dar la vuelta a la situación. Y el resultado fue el mismo que en Girona. No realizó ningún cambio hasta el 3-0, demasiado tarde. Le toca pasar de página rápido a Zizou e intentar levantar a su equipo de esta mala racha.